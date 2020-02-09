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Аналітики прогнозують зниження курсу долара

Новини » Економіка     09.02.2020 - 08:20
Аналітики прогнозують зниження курсу долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара може впасти до 24 гривень

Протягом наступного тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,0/24,2 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, ще в минулу п'ятницю долар на міжбанку зростав. Торги понеділка також відкрилися зростанням, вище позначки 25,1 грн, але після цього американська валюта відразу перейшла до зниження і падала аж до першої половини дня п'ятниці, після чого, у другій половині дня падіння долара зупинилося.

"Примітно, що падіння курсу долара за останній тиждень - це в чистому вигляді зміцнення гривні, і ніяк не пов'язано з якимись зовнішніми факторами. Гривня зміцнилася до долара, який у свою чергу зміцнювався до інших валют, починаючи від євро, закінчуючи рублем. Так, валютна пара євро/долар знизилася до 1,0950, а це мінімальне значення з початку жовтня минулого року", - зазначив Іосуб.

За минулий тиждень курс долара значно знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,4-1,8%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 24,92 грн до 24,58 грн (-1,4%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 25,03/25,05 до 24,57/24,60 (-1,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 24,83/25,10 до 24,39/24,63 (-1,8%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,1% до 1,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 3-7 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 362,50 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів. Центробанк знову купував валюту після тижневої перерви.

Нагадаємо, курс долара на міжбанку в продажу 7 лютого 2020 року знизився на 6 копійок до 24,53 гривень за долар, курс купівлі до 24,50 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 26,90 гривень за євро.

Курс долара знизився на міжбанку НБУ відновив скупку доларів на міжбанку
Теми: Курс долара
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