Аналітики прогнозують зниження курсу долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара може впасти до 24 гривень

Протягом наступного тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,0/24,2 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, ще в минулу п'ятницю долар на міжбанку зростав. Торги понеділка також відкрилися зростанням, вище позначки 25,1 грн, але після цього американська валюта відразу перейшла до зниження і падала аж до першої половини дня п'ятниці, після чого, у другій половині дня падіння долара зупинилося.

"Примітно, що падіння курсу долара за останній тиждень - це в чистому вигляді зміцнення гривні, і ніяк не пов'язано з якимись зовнішніми факторами. Гривня зміцнилася до долара, який у свою чергу зміцнювався до інших валют, починаючи від євро, закінчуючи рублем. Так, валютна пара євро/долар знизилася до 1,0950, а це мінімальне значення з початку жовтня минулого року", - зазначив Іосуб.

За минулий тиждень курс долара значно знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,4-1,8%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 24,92 грн до 24,58 грн (-1,4%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 25,03/25,05 до 24,57/24,60 (-1,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 24,83/25,10 до 24,39/24,63 (-1,8%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,1% до 1,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 3-7 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 362,50 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів. Центробанк знову купував валюту після тижневої перерви.

Нагадаємо, курс долара на міжбанку в продажу 7 лютого 2020 року знизився на 6 копійок до 24,53 гривень за долар, курс купівлі до 24,50 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 26,90 гривень за євро.