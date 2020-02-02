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Долар різко піде вгору: з'явився лякаючий прогноз

STYLERЖиття    02.02.2020 - 14:30
Долар різко піде вгору: з'явився лякаючий прогноз
Курс долара в Україні (колаж: РБК-Україна)

Курс долара в Україні буде залежати від ряду факторів

Курс долара в Україні продовжує зростати. Станом на кінець січня курс від Нацбанку наблизився до позначки в 25 грн (24,92), а на міжбанку валюта торгувалася ще вище - по 25,02 грн./долар США. Що буде з доларом в лютому і навесні 2020 року розповіли експерти для Styler.

На думку Андрія Мартинова, провідного наукового співробітника Інституту історії України НАН України, курс долара при несприятливому прогнозі навесні може зрости до 26-28 гривень, а євро - до 27-29 гривень.

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Експерт зазначив, що на курс валют в Україні може вплинути три фактори, серед яких:

  • подовження НБУ гри з внутрішніми борговими зобов'язаннями,
  • можливе прийняття в лютому - березні закону про ринковий оборот сільськогосподарських земель (що може у повному обсязі відновити співпрацю з МВФ),
  • отримання чи ні 500 млн євро кредиту від ЄС.

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"В разі проблем з реалізацію цих завдань курс долара може бути в межах 26-28 гривень і курс євро 27-29 гривень. Якщо цілі будуть досягнуті, і не буде закулісних маніпуляцій з курсом, тоді на гривню - 1,5 гривні курс може бути меншим", - стверджує Мартинов.

Нагадаємо, що офіційний курс долара до гривні від НБУ, зріс за січень 2020 року на 5,2%. За даними НБУ, курс виріс з 23,69 грн/долар на 31 грудня 2019 року до 24,92 грн/долар на 31 січня 2020 року.

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