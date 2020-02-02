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Доллар резко пойдет вверх: появился пугающий прогноз

STYLERЖизнь    02.02.2020 - 14:30
Доллар резко пойдет вверх: появился пугающий прогноз
Курс доллара в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине будет зависеть от ряда факторов

Курс доллара в Украине продолжает расти. По состоянию на конец января курс от Нацбанка приблизился к отметке в 25 грн (24,92), а на межбанке валюта торговалась еще выше - по 25,02 грн/доллар США. Что будет с долларом в феврале и весной 2020 года рассказали эксперты для Styler.

По мнению Андрея Мартынова, ведущего научного сотрудника Института истории Украины НАН Украины, курс доллара при неблагоприятном прогнозе весной может вырасти до 26-28 гривен, а евро - до 27-29 гривен.

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Эксперт указал, что на курс валют в Украине может повлиять три фактора, среди которых:

  • удлинение НБУ игры с внутренними долговыми обязательствам,
  • возможное принятие в феврале - марте закона про рыночный оборот сельскохозяйственных земель (что может восстановить в полном объеме сотрудничество с МВФ),
  • получение или нет 500 млн евро кредита от ЕС.

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"В случае проблем с реализацию этих задач курс доллара может быть в пределах 26-28 гривен и курс евро 27-29 гривен. Если цели будут достигнуты, и не будет закулисных манипуляций с курсом, тогда на гривну - 1,5 гривны курс может быть меньшим", - утверждает Мартынов.

Напомним, что официальный курс доллара к гривне от НБУ, вырос за январь 2020 года на 5,2%. По данным НБУ, курс вырос с 23,69 грн/доллар на 31 декабря 2019 года до 24,92 грн/доллар на 31 января 2020 года.

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