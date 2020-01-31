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Курс долара виріс за місяць на 5%

Новини » Фінанси     31.01.2020 - 17:54
Курс долара виріс за місяць на 5%
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав до 25 гривень

Офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), зріс за січень 2020 року на 5,2%. За даними НБУ, курс виріс з 23,69 грн/долар на 31 грудня 2019 року до 24,92 грн/долар на 31 січня 2020 року.

Курс долара виріс за місяць на 5%

bank.gov.ua

У другій половині місяця курс долара прискорив зростання, а Національний банк перейшов від покупки валюти до продажу для згладжування різких коливань. Протягом останнього тижня січня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 143,50 млн доларів. Тим не менш, за підсумками місяця зберігся позитивний баланс інтервенцій НБУ в розмірі 98 млн доларів.

На готівковому ринку до кінця січня курс долара перевищив рівень 25 грн/долар у покупці. На міжбанківському валютному ринку курс долара також піднявся вище 25 гривень в останній день січня. Крім того, НБУ встановив на 3 лютого офіційний курс на рівні 25,02 грн/долар. Офіційний курс перевищив позначку у 25 гривень вперше з кінця жовтня 2019 року.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що коливання на валютному ринку України свідчать про те, що в країні дійсно гнучкий плаваючий обмінний курс. За його словами, на початку року імпорт в Україну перевищує експорт. Крім того, деякі компанії виводили дивіденди і купували валюту.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-грудень 2019 року на 14,5%. За даними НБУ, курс знизився з 27,69 грн/долар на 29 грудня 2018 року до 23,69 грн/долар на 28 грудня 2019 року.

Курс долара на міжбанку піднявся вище 25 гривень Долар піднявся вище 25 гривень вперше за три місяці
Теми: Курс долара
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