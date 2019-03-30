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Довгоочікувана весна: синоптики порадували українців прогнозом

STYLERЖиття    30.03.2019 - 06:57
Довгоочікувана весна: синоптики порадували українців прогнозом
Погода в Україні 30 березня буде теплою і без опадів (фото: pixabay.com)

Погода в Україні на теплого Олексія буде сприятливою

Погода в Україні в суботу 30 березня порадує українців довгоочікуваним потеплінням. По всій країні в передостанній день березня буде тепло і сонячно, передає Український гідрометцентр.

Невеликий дощ, який прогнозували синоптики у східних областях, до ранку припиниться, і Україна буде насолоджуватися справжньою весною.

По всій країні незначна мінлива хмарність, температура від +10 до +15 градусів. Буде тихо і спокійно - вітер західний та північно-західний, 5-10 метрів в секунду.

Довгоочікувана весна: синоптики порадували українців прогнозом

Погода в Україні 30 березня буде теплою і без опадів (фото: pxhere.com)

На Заході буде від +12 до +15 тепла, в Центрі, на Півночі і Сході від +10 до +13 градусів, а в південних областях та в Криму синоптики прогнозують +11... +14 вище нуля.

У столиці вдень розпогодиться до +12... +14 градусів. Опади не передбачаються. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Зазначимо, що прикмети народних синоптиків на "теплого Олексія" в цей день виправдаються. Згідно з ними, цей день приносить весняне тепло в Україну.

Довгоочікувана весна: синоптики порадували українців прогнозом

Погода в Україні 30 березня буде теплою і без опадів (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Раніше ми писали про те, що погода в Україні в перші дні квітня налякає жителів країни різкими перепадами температури.

Нагадаємо, кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротшим на один місяць. Серпень в 2019 році загрожує стати холодним і дощовим.

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