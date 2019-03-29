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Пощастить не всім: де в Україні пройдуть дощі

STYLERЖиття    29.03.2019 - 19:30
Пощастить не всім: де в Україні пройдуть дощі
Погода в Україні 30 березня принесе потепління (фото: pixabay.com)

Погода в Україні в суботу буде теплою і ясною, однак не скрізь

Погода в Україні в суботу, 30 березня, буде теплою, ясною і без опадів на переважній частині країни. Лише подекуди вночі пройде невеликий дощ, передає Український гідрометцентр.

Згідно з повідомленням синоптиків, невеликі опади у вигляді дощу місцями пройдуть лише вночі на Сході України. На решті території - без опадів.

Вітер буде слабким, 5-10 метрів за секунду, дмутиме він із Заходу з переходом на північно-західний напрямок.

Пощастить не всім: де в Україні пройдуть дощі

Погода в Україні 30 березня принесе потепління (фото: pixabay.com)

Температура вночі буде не дуже сприятливою: від +3 тепла до -2 морозу, а в західних, північних та Вінницькій областях +2... +7 тепла, а вдень очікується від +10 до +15 тепла.

В Карпатах вночі буде від 0 до -5 морозу, а вдень від +4 до +9 тепла.

В столиці вночі очікується від +4 до +6 тепла, а вдень розпогодиться до +12... +14 вище нуля. Опади не передбачаються. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Тим часом синоптик Наталка Діденко розповіла, коли нарешті в Україні настане тепла погода і буде +18 градусів.

Пощастить не всім: де в Україні пройдуть дощі

Погода в Україні 30 березня принесе потепління (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Раніше ми писали про те, що погода в Україні в перші дні квітня налякає мешканців країни різкими перепадами температури.

Нагадаємо, кліматологи попередили українців, що  через глобальне потепління літо для українців може стати коротше на один місяць. Серпень в 2019 році загрожує стати холодним і дощовим.

Також українців попередили про те, що кінець березня буде досить напруженим: очікуються серйозні магнітні бурі. Це може негативно позначитися на здоров'ї.

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