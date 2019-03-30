Долгожданная весна: синоптики порадовали украинцев прогнозом

Погода в Украине 30 марта будет теплой и без осадков (фото: pixabay.com)

Погода в Украине на теплого Алексея будет благоприятной

Погода в Украине в субботу 30 марта порадует украинцев долгожданным потеплением. По всей стране в предпоследний день марта будет тепло и солнечно, передает Украинский гидрометцентр.

Небольшой дождь, который прогнозировали синоптики в восточных областях, к утру прекратится, и Украина будет наслаждаться настоящей весной.

По всей стране незначительная переменная облачность и температура от +10 до +15 градусов. Будет тихо и спокойно - ветер западный и северно-западный, 5-10 метров в секунду.

Погода в Украине 30 марта будет теплой и без осадков (фото: pxhere.com)

На Западе будет от +12 до +15 тепла, в Центре на Севере и Востоке от +10 до +13 градусов, а в южных областях и в Крыму синоптики прогнозируют +11... +14 выше ноля.

В столице днем распогодится до +12... +14 градусов. Осадки не предвидятся. Ветер северо-западный, 5-10 метров за секунду.

Отметим, что приметы народных синоптиков на "теплого Алексея" в этот день оправдаются. Согласно них, этот день приносит весеннее тепло в Украину.

Погода в Украине 30 марта будет теплой и без осадков (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Ранее мы писали о том, что погода в Украине в первые дни апреля напугает жителей страны резкими перепадами температуры.

Напомним, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц. Август в 2019 году грозит стать холодным и дождливым.