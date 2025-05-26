Добавьте это в свой утренний кофе, чтобы выглядеть моложе: не все об этом знают
Добавить коллаген в утренний кофе - новый способ для поддержания молодости кожи, здоровья суставов и красоты изнутри. Такая простая привычка может иметь заметный эффект уже через несколько недель.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу нейробиолога Роберта Лава.
Что известно
По словам врача, добавление коллагенового белка к утреннему ритуалу может помочь уменьшить появление морщин.
Исследования показывают, что женщины, которые принимают добавки с коллагеновым протеином, имеют более крепкие кости, мышцы и меньше морщин на лице. Поэтому коллаген не только прекрасно влияет на кожу, но и положительно влияет на плотность костей и силу мышц.
Коллаген - это белок, который помогает формировать соединительные ткани организма, включая связки, мышцы, сухожилия и кожу, все из которых истощаются с возрастом.
К 55 годам женщины, скорее всего, теряют около 50% коллагена в коже. Простой способ ввести это в свой распорядок дня - добавить его в кофе. В сочетании с кофе, коллагеновый белок имеет отличный вкус, повышая энергию после утренней чашки.
Кожа на 70-80% состоит из различных типов коллагена, которые организм вырабатывает естественным путем, однако с возрастом его уровень истощается. Образ жизни и диета также могут влиять на количество коллагена, который мы производим.
Вводя в свой рацион добавку коллагенового белка, вы можете выглядеть моложе, а также защитить свою печень, организм от определенных заболеваний, а также улучшить пищеварение.
Кроме укрепления кожи, это также улучшит ногти и волосы. Аминокислоты, содержащиеся в коллагене, помогут питать эти вещества, поскольку он обновляет клетки и обеспечивает необходимую эластичность и смазку. Он также может способствовать здоровью сердца и успокаивать боль.
Как правильно добавлять коллаген в кофе
Большинство коллагеновых добавок (обычно гидролизованный коллаген или коллагеновые пептиды) хорошо растворяются в горячих жидкостях и не меняют существенно вкуса кофе.
Однако есть несколько моментов, которые стоит учесть:
- температура - очень высокая температура (выше 150°C) может частично разрушать коллаген, но обычная температура кофе (примерно 70-90°C) для него безопасна
- тип коллагена - лучше всего для добавления подходит гидролизованный коллаген - он уже расщеплен на пептиды, поэтому лучше усваивается организмом и легко растворяется
- вкус и текстура - качественный коллаген практически не имеет вкуса и запаха, поэтому не портит вкус кофе. Но некоторые марки могут оставлять послевкусие или осадок
- польза - коллаген может поддерживать здоровье кожи, волос, ногтей, суставов и кишечника, хотя эффективность индивидуальна и зависит от регулярности приема и образа жизни
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