Додайте це у свою ранкову каву, щоб виглядати молодше: не всі про це знають
Додати колаген у ранкову каву - новий спосіб для підтримки молодості шкіри, здоров’я суглобів і краси зсередини. Така проста звичка може мати помітний ефект вже за кілька тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку нейробіолога Роберта Лава.
Що відомо
За словами лікаря, додавання колагенового білка до ранкового ритуалу може допомогти зменшити появу зморшок.
Дослідження показують, що жінки, які приймають добавки з колагеновим протеїном, мають міцніші кістки, м’язи та менше зморшок на обличчі. Тож колаген не тільки чудово впливає на шкіру, але й позитивно впливає на щільність кісток та силу м’язів.
Колаген - це білок, який допомагає формувати сполучні тканини організму, включаючи зв'язки, м'язи, сухожилля та шкіру, всі з яких виснажуються з віком.
До 55 років жінки, найімовірніше, втрачають близько 50% колагену у шкірі. Простий спосіб ввести це у свій розпорядок дня - додати його до кави. У поєднанні з кавою, колагеновий білок має чудовий смак, підвищуючи енергію після ранкової чашки.
Шкіра на 70-80% складається з різних типів колагену, які організм виробляє природним шляхом, проте з віком його рівень виснажується. Спосіб життя та дієта також можуть впливати на кількість колагену, який ми виробляємо.
Вводячи до свого раціону добавку колагенового білка, ви можете виглядати молодше, а також захистити свою печінку, організм від певних захворювань, а також покращити травлення.
Окрім зміцнення шкіри, це також покращить нігті та волосся. Амінокислоти, що містяться в колагені, допоможуть живити ці речовини, оскільки він оновлює клітини та забезпечує необхідну еластичність і змащення. Він також може сприяти здоров'ю серця та заспокоювати біль.
Як правильно додавати колаген в каву
Більшість колагенових добавок (зазвичай гідролізований колаген або колагенові пептиди) добре розчиняються в гарячих рідинах і не змінюють суттєво смаку кави.
Однак є кілька моментів, які варто врахувати:
- температура - дуже висока температура (вище 150°C) може частково руйнувати колаген, але звичайна температура кави (приблизно 70-90°C) для нього безпечна
- тип колагену - найкраще для додавання підходить гідролізований колаген - він уже розщеплений на пептиди, тому краще засвоюється організмом і легко розчиняється
- смак і текстура - якісний колаген практично не має смаку й запаху, тому не псує смак кави. Але деякі марки можуть залишати післясмак або осад
- користь - колаген може підтримувати здоров’я шкіри, волосся, нігтів, суглобів і кишківника, хоча ефективність індивідуальна й залежить від регулярності прийому та способу життя
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