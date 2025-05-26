Додайте це у свою ранкову каву, щоб виглядати молодше: не всі про це знають

Додати колаген у ранкову каву - новий спосіб для підтримки молодості шкіри, здоров’я суглобів і краси зсередини. Така проста звичка може мати помітний ефект вже за кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку нейробіолога Роберта Лава.

Що відомо

За словами лікаря, додавання колагенового білка до ранкового ритуалу може допомогти зменшити появу зморшок.

Дослідження показують, що жінки, які приймають добавки з колагеновим протеїном, мають міцніші кістки, м’язи та менше зморшок на обличчі. Тож колаген не тільки чудово впливає на шкіру, але й позитивно впливає на щільність кісток та силу м’язів.

Колаген - це білок, який допомагає формувати сполучні тканини організму, включаючи зв'язки, м'язи, сухожилля та шкіру, всі з яких виснажуються з віком.

До 55 років жінки, найімовірніше, втрачають близько 50% колагену у шкірі. Простий спосіб ввести це у свій розпорядок дня - додати його до кави. У поєднанні з кавою, колагеновий білок має чудовий смак, підвищуючи енергію після ранкової чашки.

Шкіра на 70-80% складається з різних типів колагену, які організм виробляє природним шляхом, проте з віком його рівень виснажується. Спосіб життя та дієта також можуть впливати на кількість колагену, який ми виробляємо.

Вводячи до свого раціону добавку колагенового білка, ви можете виглядати молодше, а також захистити свою печінку, організм від певних захворювань, а також покращити травлення.

Окрім зміцнення шкіри, це також покращить нігті та волосся. Амінокислоти, що містяться в колагені, допоможуть живити ці речовини, оскільки він оновлює клітини та забезпечує необхідну еластичність і змащення. Він також може сприяти здоров'ю серця та заспокоювати біль.

Як правильно додавати колаген в каву

Більшість колагенових добавок (зазвичай гідролізований колаген або колагенові пептиди) добре розчиняються в гарячих рідинах і не змінюють суттєво смаку кави.

Однак є кілька моментів, які варто врахувати: