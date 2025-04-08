Безопасно ли пить растворимый кофе? Бариста объяснил, как его изготавливают

Растворимый кофе - один из самых популярных напитков в мире. Одни считают его вредной "химией", другие - нормальным напитком. Действительно ли растворимый кофе может навредить здоровью?

Полезен ли растворимый кофе

По словам эксперта, сейчас можно купить качественный растворимый кофе, который делают из свежеобжаренных зерен высокого качества.

"Пока что такой производитель только один. Этот продукт отличается, конечно же, но не кардинально от фильтр-кофе, который я заварил ручным методом. Если мы говорим только о растворимом кофе как чистом продукте, то первое, что хочется сказать: это чистый кофе, его можно пить. То есть все мифы о каштанах, желудях и т.д. - пожалуйста, забудьте", - добавил бариста.

Как оказалось, технологически гораздо дороже сделать кофе не из кофе, поэтому никто не заморачивается на производствах растворимого кофе.

Специалист отметил, что растворимый кофе делают из кофе, только очень-очень низкого качества, чтобы минимизировать себестоимость, потому что технологически, растворимый - это очень дорогая технология.

"Если мы берем производство, то где-то 70% от себестоимости самого сырья - это еще дополнительные расходы на технологию. То есть очень сложный продукт и получается, когда мы берем качественный кофе, который уже стоит дорого, то растворимый кофе из него условно получается X2 в себестоимости", - пояснил Карелашвили.

Поэтому обычно производители берут что-то очень некачественное и дешевое, из него делают дешевый растворимый кофе, который с детства в основном все пьют впервые.

Стоит ли добавлять различные добавки в кофе

Важно понимать, что любые добавки меняют вкус. Есть ряд ценителей, которые добавляют кучу специй: гвоздику, кардамон, мускатный орех.

Если добавить к напитку много корицы, то никакого вкуса кофе не будет. Также, когда вы пьете кофе с молоком, то конечно получается окрашенное молоко.

Бариста отметил, что так люди занимаетесь самообманом. Все добавки не запрещены, но они очень сильно меняют вкус.