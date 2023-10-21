Самая вкусная тыквенная каша по бабушкиному рецепту: правильные пропорции и способ приготовления
Тыквенная каша - это обязательное для приготовления осенью блюдо. Найдите на огороде или приобретите в магазине тыкву и приступайте к готовке. Тыквенная каша по этому рецепту понравится даже тем детям и взрослым, которые безразличны к этому овощу.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост фуд-блогера Anny Cooking делится рецептом традиционной тыквенной каши.
Ингредиенты
- 500 граммов тыквы
- 100 граммов риса
- 300 миллилитров воды
- 400-500 миллилитров молока
- две столовые ложки сахара
- щедрая щепотка соли
- масло, мед - для подачи
Вместо одной ложки обычного белого сахара можете добавить одну ложку ванильного для разнообразия вкуса.
Способ приготовления
Тыкву очистите и натрите на терке. В кастрюлю положите тыкву, рис, воду, сахар и соль. Все это вместе доведите до кипения.
После закипания влейте в кастрюлю молоко и варите на минимальном огне, время от времени помешивая. Продолжайте это делать в течение 25-30 минут.
Если каша слишком густая, добавьте еще молока или наоборот не подливайте. Все зависит от ваших предпочтений.
Когда каша станет однородной, выключите огонь и дайте ей немного остыть. Подавайте с кусочком сливочного масла и ложкой меда.
Кстати, раньше мы рассказывали, как приготовить воздушные булочки в форме тыквы из простых ингредиентов.
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