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У "Динамо" є тренер, - Суркіс після розмови з Луческу

Київ, Понеділок 27 липня 2020 19:07
У "Динамо" є тренер, - Суркіс після розмови з Луческу
Фото: Ігор Суркіс і Мірча Луческу (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Наставник буде працювати в Києві

Президент "Динамо" Ігор Суркіс провів розмову з Мірчею Луческу на тлі поширюваної інформації про те, що наставник вирішив покинути посаду головного тренера. Румунський фахівець буде працювати в столичному клубі.

Про це він сказав в ефірі програми Циганик Live.

"Все нормально. Є у "Динамо" тренер", - сказав Суркіс, повідомляючи журналісту про результати переговорів із наставником.

Інформацію про відхід Луческу з "Динамо" розтиражували румунські ЗМІ, привівши заяву самого тренера про неможливість роботи через напружені відносини з київськими фанатами.

Вороже ставлення уболівальників столичної команди обумовлено тим, що румун з 2004 до 2016 року очолював принципового суперника киян - донецький "Шахтар".

Луческу призначили головним тренером "Динамо" чотири дні тому - 23 липня. Контракт з румунським фахівцем був підписаний на два роки з опцією продовження на сезон.

Нагадаємо, наставник після підписання контракту відразу покинув Україну. Планувалося, що румунський фахівець повернеться до Києва 30 липня. На цей день запланована пресконференція нового тренера і перше тренування.

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Новини України ДинамоИгорь СуркисМірча Луческутренер
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