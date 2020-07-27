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Румунські ЗМІ повідомили про відхід Луческу з "Динамо"

Бухарест, Понеділок 27 липня 2020 16:44
Румунські ЗМІ повідомили про відхід Луческу з "Динамо"
Фото: Мірча Луческу (shakhtar.com)
Автор: Вера Олейник

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає

Румунські ЗМІ повідомили, що Мірча Луческу більше не є головним тренером київського "Динамо". Румунський фахівець подав у відставку за чотири дні після призначення.

Про це пише Gazeta Sporturilor.

Причиною такого рішення стало вороже ставлення до наставника з боку фанатів "біло-синіх".

У румунській пресі вже з'явилася заява Луческу.

"Я вдячний родині Суркісів за надану довіру і запрошення, але я не зможу працювати в атмосфері ворожості, особливо з боку ультрас, чия підтримка так необхідна команді", - наводить слова Луческу румунський портал.

Ставлення фанатів столичної команди обумовлено тим, що Луческу протягом 12 років очолював принципового суперника киян - донецький "Шахтар".

"Динамо" оголосило Луческу головним тренером команди 23 липня. Однак він не встиг приступити до роботи з командою.

Нагадаємо, наставник після підписання контракту відразу покинув Україну. Планувалося, що румунський фахівець повернеться до Києва 30 липня. На цей день запланована пресконференція нового тренера і перше тренування.

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