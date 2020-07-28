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"Динамо" пояснило виникнення заяви Луческу про відставку

Київ, Вівторок 28 липня 2020 10:59
"Динамо" пояснило виникнення заяви Луческу про відставку
Фото: Ігор Суркіс і Мірча Луческу (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Клуб показав переписку наставника та Ігоря Суркіса

Київське "Динамо" виступило із заявою щодо поширеної напередодні румунськими ЗМІ інформації про відставку головного тренера команди Мірча Луческу. Зазначається, що на сторінки преси потрапив текст листа, який наставник адресував особисто президенту клубу Ігорю Суркісу.

Про це повідомляється на сайті "біло-синьої" команди.

Оскільки навколо даної теми тривають спекуляції, клуб вирішив оприлюднити листування, щоб не плодити чутки та плітки про реальні наміри сторін.

Луческу в розмові з Суркісом, який відбувся ще минулої суботи, 25 липня, поділився сумнівами через реакцію частини київських уболівальників і ЗМІ у зв'язку з його запрошенням в "Динамо". Він зазначив, що не хотів би своєю присутністю в команді створити будь-які проблеми, проте запевнив у тому, що готовий прийняти цей виклик і приступити до роботи вже у вівторок, 28 липня.

Повний тест листування розміщений на сайті київської команди.

Раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що Луческу залишається тренером київської команди.

Нагадаємо, наставник після підписання контракту відразу покинув Україну.

На 30 липня запланована пресконференція нового тренера і перше тренування.

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Новини України ДинамоМірча Луческуотставкатренер
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