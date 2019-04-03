Єпіфаній: Україні варто створити Національний пантеон героїв

Фото: митрополит Епіфаній (pomisna.info)

Під час зустрічі йшлося також і про необхідність встановлення єдиної дати вшанування всіх загиблих

Загиблі герої України заслужили вшанування пам'яті про них. Про це заявив митрополит Київський і всієї України Епіфаній, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ПЦУ.

За словами Єпіфанія, Україні варто брати за приклад практику інших країн, зокрема Польщі, яка протягом останніх декількох десятиліть провела серйозну роботу з увічнення пам'яті про національних героїв.

"Стіна пам'яті" - це тимчасова міра. В Україні слід створити глобальний Національний пантеон пам'яті з собором і музейним комплексом, адже пам'ять і молитва - це нерозривні речі. Для полеглих молитва є важливою, без неї пам'ять буде не повною", - зазначив він.

Як наголошується, митрополит Епіфаній разом з учасниками ініціативної групи "Стіна пам'яті" обговорили питання оновлення пам'ятних конструкцій, розміщених на стінах Золотоверхої обителі і містять зображення воїнів-героїв, які віддали свої життя, захищаючи Україну. Під час зустрічі йшлося також і про необхідність встановлення єдиної дати вшанування всіх загиблих за незалежність України.

Нагадаємо, 28 березня президент Петро Порошенко підписав указ "Про одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку".