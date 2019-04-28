ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Патріарше послання на Фанарі вперше виголосили українською

Новини » Суспільство    28.04.2019 - 23:34
Патріарше послання на Фанарі вперше виголосили українською
Ілюстративне фото (twitter.com/andrii_sybiha)

Богослужіння проводилося на честь Великодня

Під час великоднього богослужіння на Фанарі 28 квітня Патріарше послання виголошувалося української мовою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла України в Туреччині Андрія Сибіги.

Він наголосив, що послання українською мовою виголошувалося вперше. 

"Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою - ще рік тому це здавалося недосяжним! Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна!", - написав посол.

 

Зазначимо, 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. 6 січня Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.

РБК-Україна писало, що Вселенський Патріарх Варфоломій, вітаючи Володимира Зеленського з перемогою на виборах, благословив продовження реформ в Україні і зазначив, що буде підтримувати духовне процвітання народу України.

Раніше глава Православної церкви митрополит Епіфаній заявив, що після виборів в Україні немає жодних ризиків для відкликання томосу про автокефалію. Єпіфаній зазначив, що до втрати томосу не може призвести навіть зміна державного курсу України.

Філарет: Зеленський вибачився за жарт про томос Верховний суд закрив справу про відміну Томосу
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Турцияукраинский языкТомос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся