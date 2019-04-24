Єпіфаній розповів, куди йдуть гроші прихожан

Фото: Епіфаній (колаж РБК-Україна)

Митрополит Епіфаній прокоментував важливість пожертв парафіян для храму

Великдень – свято, важливе для багатьох православних українців. У 2019 році цей день припадає на 28 квітня.

Напередодні свята Митрополит Київський і всієї України Епіфаній розповів про те, що українцям варто жертвувати на храм, але від чистої душі. Про це він заявив у коментарі газеті "Експрес".

"Тепер у сучасних реаліях дуже важко оплатити ті ж комунальні послуги — приходять такі рахунки! Громада іноді навіть не опалює церкви взимку, бо не має чим заплатити", - пояснив митрополит.

За його словами, є необхідність, аби парафіяни допомагали з утриманням храмів, до яких вони ходять.

Видання також поцікавилося у Епіфанія, чи правильним є те, що у багатьох храмах священники встановлюють "такси" – фіксовану ціну на хрестини, вінчання або поховання.

"Така практика справді є, - сказав Митрополит Епіфаній. - Звичайно, людина повинна жертвувати від чистої душі й з огляду можливостей. Серед нас є багаті та бідні. Будемо працювати, аби таких речей не було".

Фото: Митрополит Епіфаній (facebook.com/epifaniy)

Великдень – важливе свято для українців і для християн всього світу в цілому. У дні перед цим святом варто пам’ятати, що основа – це не те, що ми кладемо у кошик, а те, що є у нас в душі. Під час Великого посту й під час Страсного тижня українці готуються до Воскресіння Христового, думаючи про високоморальні речі і очищуючи мислення від усього негативного.

"Ми йдемо до храму, де все спонукає до покаяння - навіть його внутрішній вигляд, тривалі молитви. Тримаючи піст фізично та очищаючись духовно - лише тоді по-справжньому можемо відчути радість свята Воскресіння. Зрозуміти, якою ціною Господь звершив наше спасіння", - пояснив виданню митрополит.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки коштує у 2019 році Великодній кошик та про те, чого категорично не можна робити в церкві під час його освячення.

Крім того, повідомлялося, що значить свято Чистий четвер та які є головні традиції, пов’язані з цим днем.