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"До конца наших дней". Известная американская певица выходит замуж (фото)

Деми Ловато с Джорданом Лутсом (фото: instagram.com/jutesmusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная американская певица Деми Ловато наконец-то нашла свою счастливую любовь! Хитмейкер и музыкант Джордан Лутс, также известный как Jutes, сделал ей предложение после полутора лет отношений. И она с радостью ответила: "Да".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт знаменитости.

Деми Ловато выходит замуж

Судя по тексту публикации, звезды сделали предложение совсем недавно.

Деми Ловато с Джорданом Лутсом (фото: instagram.com/jutesmusic)

"У меня все еще нет слов. Прошлый вечер был лучшим в моей жизни, не могу поверить, что я выхожу замуж за любовь всей моей жизни! Каждый день, который я провела с тобой, был настоящей мечтой, и я буду любить и ценить тебя вечно. До конца наших дней. Я люблю тебя", - трогательно написала Деми в своих соцсетях.

Кольцо с роскошным бриллиантом она тоже не забыла показать.

Деми Ловато показала обручальное кольцо (фото: instagram.com/jutesmusic)

По словам Ловато, помолвка состоялась в тихой и спокойной атмосфере, а организовать их помог Мэттью Скотт Монтгомери - один из ближайших друзей исполнительницы.

Так что окружение артистки явно ее выбор одобряет.

К слову, о романе Деми Ловато с канадским исполнителем Джорданом Лутесом стало известно летом 2022 года.

Деми Ловато с Джорданом Лутсом (фото: instagram.com/jutesmusic)

Ранее певица находилась в отношениях с актером Максом Эрихом.

Влюбленные планировали жениться, но разошлись через два месяца после объявления о помолвке.

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