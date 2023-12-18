"До кінця наших днів". Відома американська співачка виходить заміж (фото)

Відома американська співачка Демі Ловато нарешті знайшла своє щасливе кохання! Хітмейкер і музикант Джордан Лутс, також відомий як Jutes, освідчився їй після півтора року стосунків. І вона з радістю відповіла: "Так".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт знаменитості.
Судячи з тексту публікації, зірці зробили пропозицію зовсім нещодавно.
Демі Ловато з Джорданом Лутсом (фото: instagram.com/jutesmusic)
"У мене все ще немає слів. Минулий вечір був найкращим у моєму житті, не можу повірити, що я виходжу заміж за кохання всього мого життя! Кожен день, який я провела з тобою, був справжньою мрією, і я буду любити і цінувати тебе вічно. До кінця наших днів. Я люблю тебе", - зворушливо написала Демі у своїх соцмережах.
Каблучку з розкішним діамантом вона теж не забула показати.
Демі Ловато показала обручку (фото: instagram.com/jutesmusic)
За словами Ловато, заручини відбулися у тихій і спокійній атмосфері, а організувати їх допоміг Меттью Скотт Монтгомері - один з найближчих друзів виконавиці.
Тож оточення артистки явно її вибір схвалює.
До слова, про роман Демі Ловато і канадського виконавця Джордана Лютеса стало відомо влітку 2022 року.
Демі Ловато з Джорданом Лутсом (фото: instagram.com/jutesmusic)
Раніше співачка перебувала у стосунках з актором Максом Еріхом.
Закохані планували одружитися, але розійшлися через два місяці після оголошення про заручини.
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