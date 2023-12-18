"До кінця наших днів". Відома американська співачка виходить заміж (фото)

Демі Ловато виходить заміж

Судячи з тексту публікації, зірці зробили пропозицію зовсім нещодавно.

Демі Ловато з Джорданом Лутсом (фото: instagram.com/jutesmusic)

"У мене все ще немає слів. Минулий вечір був найкращим у моєму житті, не можу повірити, що я виходжу заміж за кохання всього мого життя! Кожен день, який я провела з тобою, був справжньою мрією, і я буду любити і цінувати тебе вічно. До кінця наших днів. Я люблю тебе", - зворушливо написала Демі у своїх соцмережах.

Каблучку з розкішним діамантом вона теж не забула показати.

Демі Ловато показала обручку (фото: instagram.com/jutesmusic)

За словами Ловато, заручини відбулися у тихій і спокійній атмосфері, а організувати їх допоміг Меттью Скотт Монтгомері - один з найближчих друзів виконавиці.

Тож оточення артистки явно її вибір схвалює.

До слова, про роман Демі Ловато і канадського виконавця Джордана Лютеса стало відомо влітку 2022 року.

Демі Ловато з Джорданом Лутсом (фото: instagram.com/jutesmusic)

Раніше співачка перебувала у стосунках з актором Максом Еріхом.

Закохані планували одружитися, але розійшлися через два місяці після оголошення про заручини.