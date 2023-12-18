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"Познакомились в Instagram". Дмитрий Коляденко закрутил новый роман

Понедельник 18 декабря 2023 11:11
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"Познакомились в Instagram". Дмитрий Коляденко закрутил новый роман Дмитрий Коляденко (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)
Автор: Иванна Пашкевич

52-летний хореограф Дмитрий Коляденко приоткрыл занавес своей личной жизни. Экс-муж певицы Ирины Билык закрутил новый роман, однако пока он "конфетно-букетный".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью шоумена для программы "Він Вона Шоу".

Что известно

По словам Коляденко, он сейчас активно занимается поиском своей любви.

&quot;Познакомились в Instagram&quot;. Дмитрий Коляденко закрутил новый роман

Дмитрий Коляденко (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

"У меня сейчас есть желание найти свою любовь. Я ищу любовь. Я хочу ходить на свидания. Многие девушки пишут, шлют (смайлик) сердечко. А я отвечаю! Два раза уже ходил на свидания", - поделился хореограф.

Также он признался, что уже есть две претендентки на его сердце, и он пока не знает, с кем из них строить романтические отношения.

"Мы познакомились в Instagram, и это я написал! Сейчас у меня конфетно-букетный роман. Но еще ничего не было. Я только один раз ходил на свидание. Один и один. Вот думаю, что мне делать", - говорит Дмитрий.

Отметим, что шоумен уже был женат. Его первая жена - хореограф Елена Коляденко. У них есть сын Филипп, поет в группе KADNAY.

Затем Дмитрий строил отношения с Ириной Билык. Это было с 2004 по 2006 год.

Пара была только в гражданском браке.

&quot;Познакомились в Instagram&quot;. Дмитрий Коляденко закрутил новый роман

Дмитрий Коляденко с Ириной Билык (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

А в последнее время они подогревают слухи о том, что помирились и снова встречаются.

Артисты активно делятся общим контентом, иногда даже довольно пикантным. Это и натолкнуло фанов на мысль, что бывшие снова счастливы вместе.

Ранее Зибров высказался о первой жене и назвал причину их развода.

Также бывшая Остапчука ответила, удалось ли ей поделить дом с экс-мужем.

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Ирина Билык стосунки Дмитрий Коляденко звезды шоу-бизнеса