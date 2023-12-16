Квиткова впервые отреагировала на слухи о романе с экс-"Холостяком" Заливако

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на программу "Неймовірна правда про зірок" , в которой инфлюэнсерша наконец-то решилась раскрыть всю правду.

Квиткова ответила на слухи

Поклонники начали подозревать блогершу и бизнесмена в отношениях после того, как они порознь примерно в одно и то же время стали выкладывать похожие фото из одного лифта.

Даша и Михаил выкладывали stories из одного лифта (фото: instagram.com/kvittkova, instagram.com/kanyeeebear)

Также Заливако был замечен рядом с Квитковой на месте ДТП, в которое она попала летом этого года.

Пара никак не реагировала на слухи, однако бывшая жена телеведущего Никиты Добрынина все же решила ответить на вопрос, который интересует ее фанов: действительно ли они с Михаилом пара.

Победительница "Холостяка-9" призналась, что сейчас ее сердце свободно, а с Заливако они просто соседи.

Даша Квиткова и Михаил Заливако (фото: instagram.com/kvittkova, instagram.com/kanyeeebear)

"Мы с Мишей просто соседи. Просто живем в одном жилом комплексе. Мое сердце не занято. Оно абсолютно свободно. Просто есть мужчины, которым я нравлюсь и которые проявляют ко мне какие-то знаки внимания. Почему нет? Я им позволяю это делать. Мне нравятся цветы", - поделилась знаменитость.

Также Даша добавила, что с бывшим мужем осталась в хороших отношениях. Новый год они договорились праздновать всей семьей у нее дома.

"Мы решили, что само празднование Лев проведет со мной, то есть после полуночи, потому что уже будет начинаться моя неделя с сыном. Но мы договорились, что Никита приедет ко мне домой, и мы проведем время вместе: отец, мама и сын. Чтобы подарить сыну эмоции, когда семья вся вместе и мы будем распаковывать подарки, побудем с ним", - рассказала блогерша.