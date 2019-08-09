Ні дня без дощу! Які області України на вихідних постраждають від негоди

Погода в Україні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода піднесе неприємний сюрприз мешканцям кількох областей

Погода в Україні на вихідних очікується сприятлива, однак деякі області країни можуть постраждати від сильного штормового вітру і короткочасних дощів з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Погода на вихідних буде теплою, місцями навіть спекотною. Локальні грозові дощі і сильні вітер очікуються на сході та північному сході країни.

"На вихідних нас чекає чудова літня погода. 10 серпня антициклон обумовить скрізь сонце і комфортну температуру повітря, +24 +29 градусів. Хіба що в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях – локальні грозові дощі. На Сході може бути поривчастий вітер. 11 серпня температура повітря трохи підвищиться, +26 +32 градуси. У неділю в більшості областей також переважатиме сонячна погода", - розповіла синоптик і попередила, що опади все ж таки очікуються.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Однак тримаємо фасон – ні дня без дощу! У західних та північних областях є ймовірність короткочасних дощів і гроз. Але сонця буде більше", - зазначила Діденко.

У Києві на вихідних буде сухо і сонячно, невелика короткочасна гроза можлива тільки в неділю.

"У Києві 10 серпня – сухо, сонячно, +25 градусів. Майже ідеальна погода. 11 серпня у столиці вдень ймовірність короткочасного дощу з грозою, +27 градусів", - повідомила Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик попередила про погодні гойдалки протягом найближчого тижня.

А також розповідали про те, що синоптики налякали прогнозом погоди і спрогнозували спеку до +35 градусів.