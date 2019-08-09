ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні сьогодні похолодає

Новини » Суспільство    09.08.2019 - 09:02
В Україні сьогодні похолодає
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних та східних, а також південних та північних областях сьогодні дощі та грози

Погода в Україні 9 серпня погіршиться у всіх областях, синоптики попереджають про дощі та грози і температуру повітря, яка впаде до +24. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних та східних, а також південних та північних областях сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень досягне +24+29, вночі очікується +13+17.

В Україні сьогодні похолодає

На півдні країни температура повітря досягне +31, там теж очікуються опади. У центральних областях дощі та грози. Натомість, у Криму та Кримській області сьогодні мінлива хмарність, температура повітря підніметься до +31.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні теж дощі та грози. Температура повітря вдень складе +25+27, вночі очікується +16+18.

В Україні сьогодні похолодає

Завтра Україну накриють спека та дощі У Києві найближчими днями очікуються суттєві температурні стрибки
Новини України похолоданиеПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся