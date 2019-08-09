В Україні сьогодні похолодає

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних та східних, а також південних та північних областях сьогодні дощі та грози

Погода в Україні 9 серпня погіршиться у всіх областях, синоптики попереджають про дощі та грози і температуру повітря, яка впаде до +24. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних та східних, а також південних та північних областях сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень досягне +24+29, вночі очікується +13+17.

На півдні країни температура повітря досягне +31, там теж очікуються опади. У центральних областях дощі та грози. Натомість, у Криму та Кримській області сьогодні мінлива хмарність, температура повітря підніметься до +31.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні теж дощі та грози. Температура повітря вдень складе +25+27, вночі очікується +16+18.