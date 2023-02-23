ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепре установили специальные укрытия: где они расположены (фото)

Новина українською →
Днепр, Четверг 23 февраля 2023 19:17
В Днепре установили специальные укрытия: где они расположены (фото) Коллаж РБК-Украина: в парках Днепра появились защитные бетонные укрытия
Автор: Владимир Костырин

В Днепре установили специальные бетонные защитные сооружения, в которых граждане смогут укрыться во время воздушных тревог и переждать опасность. Конструкции появились в шести парках в разных районах города.

Об этом передали в Департаменте парков и рекреации Днепровского городского совета на странице в Facebook.

Отмечается, что такие бетонные укрытия в парковых зонах установили по поручению мэрии.

Где они расположены

  • парк имени Шевченко (смотровая площадка);
  • сквер Ивана Старова (на остановке трамвая "Парк Шевченко");
  • "Новокодакский" городской молодежный парк (территория парковки);
  • сквер "Прибрежный" (на тротуаре);
  • парк Глобы (возле центральной аллеи и на въезде в парк Глобы рядом со шлагбаумом);
  • парк имени Писаржевского (на остановке "Парк Писаржевского").

Вот как выглядят защитные бетонные укрытия

В Днепре установили специальные укрытия: где они расположены (фото)В Днепре установили специальные укрытия: где они расположены (фото)В Днепре установили специальные укрытия: где они расположены (фото)В Днепре установили специальные укрытия: где они расположены (фото)В Днепре установили специальные укрытия: где они расположены (фото)В Днепре установили специальные укрытия: где они расположены (фото)

Защитные бетонные укрытия в парках Днепра (фото: facebook.com/dmr.parks)

"Призываем не пренебрегать сигналом воздушной тревоги! Надеемся, небо над нами будет чистым, а в парках будет слышен только детский смех и пение птиц", - говорится в сообщении.

В горсовете Днепра также информировали об установке защитных бетонных сооружений возле остановок общественного транспорта. В конструкциях предусмотрены лавочки для удобства граждан, а также рядом есть биотуалет.

Всего в планах установка 28 подобных укрытий в городе.

Ранее в январе в КГГА высказались об укрытиях на остановках и объяснили, появятся ли они в Киеве.

Также мы писали, что осенью во Львовской области начали устанавливать уникальные укрытия из бетона, как в противоядерных бункерах.

А также перед этим мы показывали, как выглядят первые остановки-укрытия в Харькове.

Читайте РБК-Украина в Google News
укрытие Днипро воздушная тревога