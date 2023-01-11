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Появятся ли в Киеве укрытия на остановках: ответ КГГА

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Среда 11 января 2023 15:45
Появятся ли в Киеве укрытия на остановках: ответ КГГА Фото: Будут ли строить в Киеве укрытия на остановках общественного транспорта? (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Строительство укрытий на остановках общественного транспорта должно выполняться по соответствующим стандартам, которых пока нет в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью первого замглавы КГГА Николая Поворозника для ТСН.

Как пояснил Поворозник, в госстандартах и нормах на строительство укрытий должно быть прописано:

  • на какое количество рассчитано укрытие;
  • будут находиться там люди стоя или сидя;
  • будет ли туалет;
  • какой будет категория прочности укрытия.

"У нас пока нет соответствующих государственных стандартов на такие укрытия. А просто поставить бетонные блоки и назвать "укрытием" - это не выход. И я бы такого не делал. Не дай Бог, что-нибудь прилетит в такое укрытие и там погибнут люди, сразу будут вопрос: кто и по каким основаниям их устанавливал в городе", - объяснил заместитель председателя КГГА.

По словам Поворозника, уже после разработки стандартов Киев будет иметь возможность разработать и установить соответствующие укрытия, придерживаясь рекомендаций.

"Сейчас нужно пользоваться стандартными и имеющимися укрытиями - подземные пешеходные переходы, паркинги, станции метро", - отметил Поворозник.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве с октября спасатели срезают замки с укрытий, если они закрыты во время воздушной тревоги.

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