Появятся ли в Киеве укрытия на остановках: ответ КГГА

Строительство укрытий на остановках общественного транспорта должно выполняться по соответствующим стандартам, которых пока нет в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью первого замглавы КГГА Николая Поворозника для ТСН.

Как пояснил Поворозник, в госстандартах и нормах на строительство укрытий должно быть прописано:

на какое количество рассчитано укрытие;

будут находиться там люди стоя или сидя;

будет ли туалет;

какой будет категория прочности укрытия.

"У нас пока нет соответствующих государственных стандартов на такие укрытия. А просто поставить бетонные блоки и назвать "укрытием" - это не выход. И я бы такого не делал. Не дай Бог, что-нибудь прилетит в такое укрытие и там погибнут люди, сразу будут вопрос: кто и по каким основаниям их устанавливал в городе", - объяснил заместитель председателя КГГА.

По словам Поворозника, уже после разработки стандартов Киев будет иметь возможность разработать и установить соответствующие укрытия, придерживаясь рекомендаций.

"Сейчас нужно пользоваться стандартными и имеющимися укрытиями - подземные пешеходные переходы, паркинги, станции метро", - отметил Поворозник.