Появятся ли в Киеве укрытия на остановках: ответ КГГА
Строительство укрытий на остановках общественного транспорта должно выполняться по соответствующим стандартам, которых пока нет в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью первого замглавы КГГА Николая Поворозника для ТСН.
Как пояснил Поворозник, в госстандартах и нормах на строительство укрытий должно быть прописано:
- на какое количество рассчитано укрытие;
- будут находиться там люди стоя или сидя;
- будет ли туалет;
- какой будет категория прочности укрытия.
"У нас пока нет соответствующих государственных стандартов на такие укрытия. А просто поставить бетонные блоки и назвать "укрытием" - это не выход. И я бы такого не делал. Не дай Бог, что-нибудь прилетит в такое укрытие и там погибнут люди, сразу будут вопрос: кто и по каким основаниям их устанавливал в городе", - объяснил заместитель председателя КГГА.
По словам Поворозника, уже после разработки стандартов Киев будет иметь возможность разработать и установить соответствующие укрытия, придерживаясь рекомендаций.
"Сейчас нужно пользоваться стандартными и имеющимися укрытиями - подземные пешеходные переходы, паркинги, станции метро", - отметил Поворозник.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве с октября спасатели срезают замки с укрытий, если они закрыты во время воздушной тревоги.
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