У Дніпрі встановили спеціальні укриття: де вони розташовані (фото)
У Дніпрі встановили спеціальні бетонні захисні споруди, в яких громадяни зможуть укритися під час повітряних тривог та перечекати небезпеку. Конструкції з'явилися у шести парках у різних районах міста.
Про це передали у Департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради на сторінці у Facebook.
Зазначається, що такі бетонні укриття у паркових зонах встановили за дорученням мерії.
Де вони розташовані
- парк ім. Т.Г. Шевченко (оглядовий майданчик);
- сквер Івана Старова (на зупинці трамвая "Парк Шевченко");
- "Новокодацький" міський молодіжний парк (територія паркування);
- сквер "Прибережний" (на тротуарі);
- парк Глоби (біля центральної алеї та на в'їзді у парк Л.Глоби поруч зі шлагбаумом);
- парк імені Писаржевського (на зупинці "Парк Писаржевського").
Ось як виглядають захисні бетонні укриття.
Захисні бетонні укриття у парках Дніпра (фото: facebook.com/dmr.parks)
"Закликаємо не нехтувати сигналом повітряної тривоги! Сподіваємось, небо над нами буде чистим, а у парках буде чутно тільки дитячий сміх та спів птахів", - йдеться у повідомленні.
У міськраді Дніпра також інформували про встановлення захисних бетонних споруд біля зупинок громадського транспорту. У конструкціях передбачені лавочки для зручності громадян, а також поруч є біотуалет.
Загалом у планах встановлення 28 подібних укриттів у місті.
Раніше в січні в КМДА висловилися про укриття на зупинках і пояснили, чи з'являться вони у Києві.
Також ми писали, що восени на Львівщині почали встановлювати унікальні укриття з бетону, як у протиядерних бункерах.
А також перед цим ми показували, як виглядають перші зупинки-укриття у Харкові.