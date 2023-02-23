У Дніпрі встановили спеціальні укриття: де вони розташовані (фото)

У Дніпрі встановили спеціальні бетонні захисні споруди, в яких громадяни зможуть укритися під час повітряних тривог та перечекати небезпеку. Конструкції з'явилися у шести парках у різних районах міста.

Про це передали у Департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради на сторінці у Facebook.

Зазначається, що такі бетонні укриття у паркових зонах встановили за дорученням мерії. Де вони розташовані парк ім. Т.Г. Шевченко (оглядовий майданчик);

сквер Івана Старова (на зупинці трамвая "Парк Шевченко");

"Новокодацький" міський молодіжний парк (територія паркування);

сквер "Прибережний" (на тротуарі);

парк Глоби (біля центральної алеї та на в'їзді у парк Л.Глоби поруч зі шлагбаумом);

парк імені Писаржевського (на зупинці "Парк Писаржевського"). Ось як виглядають захисні бетонні укриття. Захисні бетонні укриття у парках Дніпра (фото: facebook.com/dmr.parks) "Закликаємо не нехтувати сигналом повітряної тривоги! Сподіваємось, небо над нами буде чистим, а у парках буде чутно тільки дитячий сміх та спів птахів", - йдеться у повідомленні. У міськраді Дніпра також інформували про встановлення захисних бетонних споруд біля зупинок громадського транспорту. У конструкціях передбачені лавочки для зручності громадян, а також поруч є біотуалет. Загалом у планах встановлення 28 подібних укриттів у місті.