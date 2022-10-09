В Украине начали устанавливать уникальные укрытия из бетона, как в противоядерных бункерах (фото)

Во Львовской области стали появляться защитные укрытия, внешне напоминающие домики хоббитов - вымышленных литературных персонажей из вселенной Толкина. Уже установлен такой первый модульный бункер, рассчитанный на 25 человек.

Об этом 9 октября передает Pragmatika .

Специальные защитные конструкции, концепцию которых создали и запатентовали львовские архитекторы, так и называются - "Дом Хоббита" или "Хоббит Хаус".

Уникальное укрытие уже установлено в селе Купичволя на территории детского садика. Этот бункер на 25 мест обустроен мебелью, есть также запасы питьевой воды.

Начало монтажа "Хоббит Хауса", и как это должно выглядеть после установки (фото: shelter.industriallv.com)

Аналогичная конструкция, только более крупных размеров, вскоре должна появиться и в селе Бутины на территории местной школы.

В укрытии смогут находиться уже 100 человек.

Процесс производства "Домов Хоббита" (фото: shelter.industriallv.com)

Характеристики укрытия

Создателями таких защитных сооружений являются компания "Индустрия ЛВ" совместно с "Хоббит Хаус".

Как указывается на сайте авторов проекта, укрытия "Дом Хоббита" производятся из высококачественного бетона марок Б35-Б40 с добавлением пластификатора, добавок, а при необходимости микрофибры согласно действующим нормам ДБН для данного изделия.

Строительство защитных укрытий "Хоббит Хаус" (фото: shelter.industriallv.com)

В чем преимущество бетона класса В35-В40? Он относится к категории особо тяжелых бетонов, применяется при строительстве объектов с повышенными требованиями качества и прочности.

Такой бетон используются в военном строительстве для возведения объектов, устойчивых к любому воздействию: бункеры, в том числе с защитой от ядерного оружия.

Процесс производства (фото: shelter.industriallv.com)

Для строительства "Хоббит Хаусов" используется арматура марки А500 диаметром минимум 10 мм, а в участках наибольшей нагрузки - больших диаметров.

Производитель отмечает, что такие домики-укрытия также отличаются быстрым монтажом с возможностью установки в сложных рельефах, а еще - энергоэффективностью и экологичностью.

Схема о расположении людей в укрытиях (фото: shelter.industriallv.com)

Стоимость укрытия составляет более 200 тысяч грн - средства выделили из местного бюджета Великомостовского территориального общества Львовской области.

Строительство "Хоббит Хауса" и проектный конечный результат (фото: shelter.industriallv.com)