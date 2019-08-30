Новий прем'єр Гончарук поспілкувався зі ЗМІ: в такому місці зустріч ще не проводили

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Новий прем'єр-міністр України відповів на питання журналістів в саду

Новообраний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 30 серпня провів свою першу зустріч з журналістами на цій посаді. Брифінг з представниками ЗМІ провели о 09.30 в саду. Це відбувалося увнутрішньому саду Кабміну, в якому, за словами журналіста, дуже затишно і красиво. Відео опублікувало ТСН.

На зустрічі Гончарук відповів, які реформи будуть проводитися першими, і чого чекати напередодні економічного прориву.

Можливо, в майбутньому сад відкриють для всіх охочих, це буде символізувати відкритість влади. Гончарук зазначив, що уряду доведеться дуже серйозно попрацювати, адже до 15 вересня повинен бути прийнятий бюджет. Також новий прем'єр відповів на численні питання щодо нової кадрової політики уряду. За його словами, потрібен баланс в кадрах, повинні бути і професіонали, і ті, хто має досвід в певних темах.

Гончарук повідомив, що в уряду буде рік, щоб довести, чи ефективен він, чи ні.

Відео: Олексій Гончарук поспілкувався з журналістами в саду (tsn.ua)

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