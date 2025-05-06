День матери 2025: когда в Украине нужно поздравить самых родных
День матери - важный праздник, когда мы поздравляем своих самых родных. Это нежный и важный праздник, который объединяет семьи, дает повод поблагодарить матерей и сказать им то, что мы часто откладываем на "потом".
Когда и как поздравить с Днем матери в 2025 году и что стоит помнить об этом празднике, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Когда День матери в 2025 году
В Украине День матери традиционно отмечают во второе воскресенье мая. В 2025 году эта дата приходится на 11 мая. Это не государственный, но официально признанный праздник, который входит в календарь национальных памятных дат.
Во времена Киевской Руси на территории современной Украины праздновали День Пречистой Девы Марии - именно в этот день поздравляли женщин, и в первую очередь матерей.
В 1928 году Союз украинок Канады устроил в Украине первое празднование Дня матери. В 1929 году его уже на местном уровне отпраздновали во Львове.
В 1939 году советская власть запретила празднование Дня матери и были попытки его возродить во время Второй мировой войны.
Только в 1990 году благодаря усилиям общественных организаций и Союза украинок, Праздник Матери вернулся в Украину. В 1999 году был издан приказ президента Украины, который установил празднование Дня матери ежегодно во второе воскресенье мая.
Как празднуют День матери
Праздник не имеет строгих традиций, но его суть - благодарность, забота и любовь к матери. В этот день украинцы:
Дарят цветы и открытки
Делают мамам подарки
В школах делают праздничные мероприятия
Звонят или приезжают к маме по телефону или в гости
Устраивают праздничные обеды или завтраки
Делятся воспоминаниями или записывают видео-поздравления
Пишут посты благодарности в соцсетях
Отмечают матерей-героинь и многодетных матерей
Самое главное - все поздравления должны быть искренними и полны благодарности и любви.
История возникновения Дня матери
Празднование Дня матери берет начало из США в середине 19 века, когда активистка Анна Джарвис из Вирджинии боролась за установление официального дня для чествования матерей - в память о своей матери, известной общественной деятельнице Анне Марии Ривз-Джарвис. Ей понадобилось много лет, чтобы убедить местные власти и различные организации о необходимости сделать День матери официальным праздником.
В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил День матери национальным праздником и назначил дату - второе воскресенье мая. Вместе с США этот праздник начали отмечать в Швеции, Норвегии, Дании, Германии.
Сейчас День матери празднуют во многих странах мира, хотя не у всех даты и традиции одинаковы. Однако есть общая идея у всех культур - признание важной роли матери в жизни детей и общества.
Празднование Дня матери в других странах
США
В США День матери - большой и важный праздник. Мамам дарят белые или розовые гвоздики и пишут открытки с благодарностью. В этот день традиционно устраивают семейные обеды дома или в ресторанах. Дети готовят мамам завтраки в постель.
Япония
В этой стране День матери также празднуют в мае и главный символ - красная гвоздика, которая символизирует знак благодарности. Дети рисуют картины и делают подарки своими руками. Из интересных традиций - совместное с мамой приготовление традиционных блюд.
Франция
День матери во Франции празднуют в последнее воскресенье мая. Дети готовят стихи и подарки собственными руками. В этот день обязательно за одним столом на обед собираются несколько поколений семьи. Мамам, которые воспитали много детей, вручают медаль.
Во второе воскресенье мая День матери отмечают:
- Австралия
- Австрия
- Багамы
- Бангладеш
- Куба
- Латвия
- Лихтенштейн
- Либерия
- Бельгия
- Мальта
- Бермуды
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Пакистан
- Вьетнам
- Бразилия
- Венесуэла
- Дания
- Доминика
- Пуэрто-Рико
- Филиппины
- Эквадор
- Самоа
- Словакия
- Эстония
- Эфиопия
- Фиджи
- Финляндия
- Швейцария
- Германия
- Шри-Ланка
- Тайвань
- Гана
- Греция
- Танзания
- Турция
- Исландия
- Гонконг
- Индия
- Италия
- Уругвай
- Ямайка
- Камбоджа
- Хорватия
- Чехия
- Чили
- Кения
- Китай
- Кипр
- Япония
- Канада
- Колумбия
В другие дни
Норвегия - во второе воскресенье февраля
Грузия - 3 марта
Ирландия, Британия, Нигерия, Остров Мэн - четвертое воскресенье Великого поста (Материнское воскресенье)
Египет, Иордания, Катар, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Ливан, Судан, Ливия, Кувейт - 21 марта
Словения - 25 марта
Армения - 7 апреля
Ангола, Испания, Литва, Португалия, Румыния, Венгрия - первое воскресенье мая
Польша - 26 мая
Алжир, Доминиканская Республика, Марокко, Швеция, Тунис, Франция - последнее воскресенье мая или первое воскресенье июня
Израиль - 22 мая
Вас может заинтересовать:
- Все церковные праздники в мае 2025 года - полный список
- Когда украинцы будут праздновать Троицу в 2025 году
- Дни ангела в мае - как назвать ребенка и кого поздравить