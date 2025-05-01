Церковные праздники в мае 2025: полный список по новому календарю

Православная Церковь Украины (ПЦУ) придерживается сейчас новоюлианского церковного календаря. Именно он помогает следить за всеми важными для верующих датами и праздниками.

Подробнее о том, какие дни в последний весенний месяц (май) являются самыми важными для украинцев, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Церковные праздники в мае по новоюлианскому календарю

Согласно действующему церковному календарю, упоминания о тех или иных святых, праведниках, великомучениках или других знаковых для верующих лицах приходятся практически на каждый день года.

В то же время некоторые даты (или целые периоды) отличаются от других своей значимостью и особыми традициями.

В мае 2025 года некоторые дни посвящены пророкам, святителям и апостолам.

Кроме того, в церковном календаре упоминается о поминовении погибших во II Мировой войне, Преполовении Пятидесятницы (середине 50 дней между праздниками Пасхи и сошествия Святого Духа) и Вознесении Господнем.

1 мая (четверг) - день пророка Иеремии. Священномученика Макария, митрополита Киевского и всея Руси.

2 мая (пятница) - день святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, в святом крещении Романа и Давида.

День 2 мая в новоюлианском календаре (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

4 мая (воскресенье) - 3-е воскресенье после Пасхи, святых жен-мироносиц.

5 мая (понедельник) - 3-я неделя после Пасхи.

8 мая (четверг) - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Поминовение погибших во ІІ Мировой войне (день особого поминовения умерших).

9 мая (пятница) - Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в город Бар.

10 мая (суббота) - Апостола Симона Зилота.

11 мая (воскресенье) - 4-е воскресенье по Пасхе, про парализованного.

12 мая (понедельник) - 4-я неделя после Пасхи. День тезоименитства Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания (памятный день).

14 мая (среда) - Преполовение Пятидесятницы.

Преполовение Пятидесятницы - 14 мая (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

18 мая (воскресенье) - 5-е воскресенье после Пасхи, про самарянку.

19 мая (понедельник) - 5-я неделя после Пасхи.

21 мая (среда) - Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.

25 мая (воскресенье) - 6-е воскресенье после Пасхи, про слепого.

26 мая (понедельник) - 6-я неделя после Пасхи.

28 мая (среда) - Отдание праздника Пасхи.

29 мая (четверг) - Вознесение Господне (двунадесятый переходящий праздник).

Вознесение Господне в 2025 году (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)