Олег Ляшко разводится с женой после 26 лет совместной жизни

Бывший народный депутат и лейтенант ВСУ Олег Ляшко разводится с женой Роситой Сайранен после 26 лет совместной жизни.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Главком .

Так, бракоразводный процесс пары начался в сентябре 2024 года. Инициатором расторжения брака стала Росита Ляшко (Сайранен), которая подала соответствующее заявление в Печерский районный суд Киева.

Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 3 марта 2025 года.

Напомним, Олег Ляшко и Росита Сайранен жили вместе с 1998 года, однако официально узаконили свои отношения только в 2018-м. Олег Ляшко разводится с Роситой Сайранен (фото: instagram.com/liashko)

В браке они воспитывали двоих детей - дочь Владиславу, которая родилась в 2002 году, и сына Александра, который появился на свет в 2020-м. Олег Ляшко с женой и сыном (фото: instagram.com/liashko)

Причины их развода пока остаются неизвестными, а супруги пока не делали никаких публичных заявлений по этому поводу.

К слову, бывший народный депутат Украины и лидер "Радикальной партии", с октября 2022 года служит в рядах Вооруженных Сил Украины. В течение двух лет он занимал должности, связанные с беспилотными системами, в 63-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр).

В октябре 2024 года Ляшко назначили командиром батальона беспилотных систем этой бригады. Олег Ляшко (фото: facebook.com/O.Liashko)

По информации 11-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ, под его руководством была организована эффективная работа по отражению механизированных штурмов и уничтожению значительного количества техники и живой силы противника.

В сентябре 2024 года батальон беспилотных систем 63-й ОМБр вошел в топ-10 самых эффективных подразделений ВСУ по результатам поражения вражеских сил с помощью беспилотных систем.