Сердце разбито, кошелек пуст: 7 самых дорогих звездных разводов

Разводы знаменитостей всегда привлекают внимание публики не только из-за личных драм, но и из-за колоссальных сумм денег. Когда распадаются звездные браки, суммы компенсаций часто достигают ошеломляющих цифр.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает самые дорогие разводы среди знаменитостей, каждый из которых оставил значительный след как для самих участников, так и для широкой публики.

Кевин Костнер и Синди Силва

Развод актера Кевина Костнера с его первой женой Синди Силвой в 1994 году стоил ему около 80 миллионов долларов. Пара была замужем 16 лет и имела троих детей. Выплата была одной из крупнейших в Голливуде в то время, отражая успех Костнера в фильмах, таких как "Танцы с волками" и "Телохранитель".

Несмотря на финансовые затраты, карьера Костнера продолжала развиваться, с несколькими успешными фильмами после развода. Силва выбрала более частный образ жизни после разрыва, вне света Голливуда.

Билл и Мелинда Гейтс

Развод между основателем Microsoft Биллом Гейтсом и его женой Мелиндой в 2021 году стал не только одним из самых дорогих в истории, но и одним из самых значимых из-за филантропической деятельности пары.

Оценочная стоимость их общего богатства составляет 130 миллиардов долларов, поэтому сумма компенсации, вероятно, была многомиллиардной, хотя точные цифры остаются конфиденциальными. Развод произошел после 27 лет брака, и оба продолжили совместную работу в рамках своего фонда.

Трудность распределения их богатства, включающего многочисленные инвестиции и недвижимость, сделала этот процесс еще более интересным для публики. Несмотря на разрыв, они пообещали продолжить совместные благотворительные инициативы.

Билл и Мелинда Гейтс (фото: Википедия)

Аднан и Сорая Хашогги

Развод саудовского торговца оружием Аднана Хашогги с его женой Сорая в 1974 году был, в то время, самым дорогим в мире, обойдясь в 874 миллиона долларов. Стоимость урегулирования имущества отражала роскошный образ жизни пары, в который входили яхты, частные самолеты и большая коллекция искусства.

Развод привлек международное внимание из-за растрат пары и противоречивых бизнес-связей Аднана. Сумма компенсации была огромной даже по сегодняшним меркам. Несмотря на развод, Аднан оставался важной фигурой в международных бизнес-кругах до своей смерти.

Берни Экклстоун и Славица Радич

Развод магната Формулы-1 Берни Экклстоуна с его второй женой Славицей Радич в 2009 году стоил около 1,2 миллиарда долларов. Этот процесс стал особенно необычным, поскольку Славица, бывшая модель, выплатила Берни из фонда доверия, которым она владела.

Развод завершил их 24-летний брак, во время которого пара накопила огромное богатство, включая роскошные особняки, яхты и другие высококлассные активы. Несмотря на щедрую компенсацию, Берни продолжал играть важную роль в Формуле-1, сохраняя статус миллиардера.

Берни Экклстоун и Славица Радич (фото: Википедия)

Харрисон Форд и Мелисса Мэтисон

Развод актера Харрисона Форда со сценаристкой Мелиссой Мэтисон в 2004 году стоил ему 85 миллионов долларов, став одним из самых дорогих в Голливуде в то время. Пара была замужем 21 год и имела двоих детей. Мэтисон, которая написала сценарий для фильма "Э.Т.", получила часть доходов Форда от фильмов, сделанных во время их брака.

Мел Гибсон и Робин Мур

Развод актера и кинорежиссера Мела Гибсона с его женой Робин Мур в 2011 году стоил ему около 425 миллионов долларов. Пара была замужем 31 год и имела семеро детей. Бракоразводный процесс был, по сообщениям, мирным, и Робин получила половину состояния Мела, которое оценивалось в 850 миллионов долларов.

Многомиллионные выплаты были результатом огромного успеха Гибсона в киноиндустрии. Несмотря на финансовые потери, Гибсон продолжал работать в кинематографии, создавая и снимая новые проекты.

Мел Гибсон и Робин Мур (фото: Википедия)

Мадонна и Гай Ричи

Развод поп-иконы Мадонны с режиссером Гаем Ричи в 2008 году обошелся ей в 92 миллиона долларов. Пара была замужем восемь лет и имела двоих детей. Ричи получил компенсацию, которая включала денежные средства и недвижимость, став одной из крупнейших выплат в истории Великобритании.

Развод был, по сообщениям, мирным, с обеими сторонами, которые согласились на совместную опеку над детьми. Несмотря на компенсацию, богатство Мадонны оставалось огромным благодаря ее музыкальной карьере и бизнес-предприятиям.