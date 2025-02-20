Жена Арестовича подала на развод после 10 лет брака: что известно

Бывший советник Офиса президента, блогер Алексей Арестович, который известен своими неоднозначными заявлениями и футуристическими прогнозами, и его супруга Анастасия приняли решение развестись после 10 лет брака.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Единого государственного реестра судебных решений.

Инициатором развода стала супруга Арестовича. Соломенский районный суд Киева 11 февраля принял на рассмотрение заявление о расторжении брака.

Примечательно, что представлять интересы Анастасии Арестович будет Виталий Оплачко, ответчиком определен Алексей Арестович, который, как известно, живет в США и "скрывается из-за преследования властью Украины".

Информации о дате судебного заседания пока нет.



Данные по иску Анастасии Арестович (Скриншот)

Впрочем, ни сам скандальный Арестович, ни его супруга в своих блогах эту информацию не комментировали.

Примечательно, что на днях он опубликовал в Instagram неоднозначное селфи со своим неидеальным прессом.

"За вчера сейсмологи зафиксировали резкий аномальный скачок ходивших со мной на свидание, беременных и даже имеющих от меня детей. Чтобы разгадать причины этого явления, смелые ученые решились на рискованный эксперимент. Все лаборатории замерли в ожидании волны", - подписал он фото.



Арестович "похвастался" фигурой (фото: instagram.com/alexey.arestovich)

А на страницах Анастасии Арестович в Instagram и Facebook последняя публикация датирована 13 сентября 2023 года.



Скриншот страницы в Instagram Анастасии Арестович

Что известно про Анастасию Арестович

Анастасия родилась 14 апреля 1987 года в Киеве, получила степень бакалавра в сфере экономики и магистра по управлению проектами после обучения в столичном Университете "КРОК".

Занималась строительным консалтингом, недвижимостью, рекламным бизнесом и IT, училась на мастер-курсе положительной психотерапии в одном из центов в Киеве.



Анастасия Арестович (фото: facebook.com / Anastasia Arestovich)

Что известно про личную жизнь Арестовича

Алексей и Анастасия Арестовичи прожили в браке 10 лет. В нем родился сын Александр.



Алексей Арестович с женой Анастасией и сыном - архивное фото (фото: instagram.com/anastasiia_arestovich)

Арестович до брака с Анастасией уже был дважды женат. От бывших браков у него две дочери Вероника и Аэлита.

В одном из интервью в 2023 году экс-советник Офиса президента отмечал, что причиной разрывов с бывшими стало разное видение на будущее. По словам блогера, он первым уходил от жен, хотя даже испытывал чувства к ним. Однако Арестович понимал, что так будет лучше не только им, но и детям.

Тогда он также признался, что и с третьей супругой Анастасией у них есть разногласия в воспитании сына, но они не существенны, поэтому никак не влияют на их брак.



Алексей Арестович с женой - архивное фото (фото: instagram.com/anastasiia_arestovich)