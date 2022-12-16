У "Дії" появилась новая платная функция: за что будут брать деньги
В мобильном приложении "Дія" появилось две новые функции. Одна из них будет платной, поскольку рассчитана на предпринимателей.
Что еще нового предлагает украинцам государство в смартфоне - подробнее читайте в материале Styler.
Какие обновления в "Дії"
Первое нововведение касается предпринимателей. Оно преследует цель цифровизации выписки из Единого государственного реестра.
Раньше, чтобы получить выписку из ЕГР, предприниматели должны обращаться к регистратору или нотариусу, идти в ЦНАП, платить административный сбор в банке и ждать сутки документа.
С новой услугой в "Дії" вам нужно только:
- заказать документ без личного визита в государственные учреждения
- заплатить 90 гривен вместо 120, как раньше
- оплатить услугу картой на портале
В настоящее время началось тестирование бета-версии обновления.
"Дія" тестирует обновление (фото: РБК-Украина)
Другое же обновление касается сертификатов о вакцинации от COVID-19.
"Обновили COVID-сертификаты в Дії. Теперь можете сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины", - написал в своем Telegram-канале Михаил Федоров.
Для того чтобы сгенерировать новый сертификат:
- зайдите в приложение
- нажмите "Услуги"
- выберите COVID-сертификаты
- нажмите "Получить"
Через несколько минут сертификат появится в ваших документах. Воспользоваться им можно как в Украине, так и за границей.
Ранее мы рассказывали о том, какие обновления появятся в Instagram уже в ближайшее время.
Читайте также, как с помощью "Дії" голосовать на Нацотборе на Евровидение 2023 года.