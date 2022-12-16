У "Дії" появилась новая платная функция: за что будут брать деньги

В мобильном приложении "Дія" появилось две новые функции. Одна из них будет платной, поскольку рассчитана на предпринимателей.

Что еще нового предлагает украинцам государство в смартфоне - подробнее читайте в материале Styler.

Какие обновления в "Дії"

Первое нововведение касается предпринимателей. Оно преследует цель цифровизации выписки из Единого государственного реестра.

Раньше, чтобы получить выписку из ЕГР, предприниматели должны обращаться к регистратору или нотариусу, идти в ЦНАП, платить административный сбор в банке и ждать сутки документа.

С новой услугой в "Дії" вам нужно только:

заказать документ без личного визита в государственные учреждения

заплатить 90 гривен вместо 120, как раньше

оплатить услугу картой на портале

В настоящее время началось тестирование бета-версии обновления.

"Дія" тестирует обновление (фото: РБК-Украина)

Другое же обновление касается сертификатов о вакцинации от COVID-19.

"Обновили COVID-сертификаты в Дії. Теперь можете сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины", - написал в своем Telegram-канале Михаил Федоров.

Для того чтобы сгенерировать новый сертификат:

зайдите в приложение

нажмите "Услуги"

выберите COVID-сертификаты

нажмите "Получить"

Через несколько минут сертификат появится в ваших документах. Воспользоваться им можно как в Украине, так и за границей.