В "Дії" появится сразу 6 новых функций: какие будут обновления
В скором времени в мобильном приложении "Дія" появятся новые функции, которые смогут существенно облегчить жизнь украинцев. Ожидается, что таких обновлений будет сразу шесть.
Об этом сообщают на странице Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook.
Заявление о браке
Партнеры, которые намерены заключить брак, могут подать заявление на это прямо в приложении. Технология будет работать следующим образом:
- один из партнеров заполняет заявление в "Дії"
- другой - подписывает ее электронной подписью
В общей сложности вся процедура не будет занимать более 15 минут.
Замена водительского удостоверения
Теперь в приложении можно будет поменять водительское удостоверение. К тому же обновление доступно не только через ID-карту, но и с помощью загранпаспорта, а также виды временного или постоянного проживания для иностранцев.
Такая функция позволяет автомобилистам не пользоваться пластиковым удостоверением, а вместо него - только цифровым.
Отмена надлежащего пользователя
Это еще одно обновление для водителей. Теперь не нужно будет идти в сервисный центр МВД и писать заявление или ждать, пока истечет срок действия шеринга авто, на который его назначили.
Выдержка о несудимости
Через обновление в "Дії" вы сможете получить выписку из реестра в течение нескольких минут. Однако это возможно при условии, что ваши данные находятся в этих реестрах. Таким образом, вам даже вручную не нужно ничего вводить.
Если данных нет, тогда возможно их нужно будет предоставить.
Судебные решения
Их можно получить в приложении не стоять в очередях. Судебное решение будет также подписано электронной подписью судьи. Этот документ будет иметь ту же юридическую силу, что и бумажный.
Растаможка авто
Уплатить таможенную пошлину также можно будет через мобильный телефон. Это позволяет водителю растаможить свой транспорт в несколько кликов.
Расчет таможенной пошлины будет происходить по новой системе, где будет привлечен только искусственный интеллект. Вероятно, таким образом можно будет избежать ошибок, вызванных человеческим фактором.
Ранее мы рассказывали, какая первая платная функция появилась в "Дії".
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