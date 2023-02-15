В "Дії" появится сразу 6 новых функций: какие будут обновления

В скором времени в мобильном приложении "Дія" появятся новые функции, которые смогут существенно облегчить жизнь украинцев. Ожидается, что таких обновлений будет сразу шесть.

Об этом сообщают на странице Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook .

Заявление о браке

Партнеры, которые намерены заключить брак, могут подать заявление на это прямо в приложении. Технология будет работать следующим образом:

один из партнеров заполняет заявление в "Дії"

другой - подписывает ее электронной подписью

В общей сложности вся процедура не будет занимать более 15 минут.

Замена водительского удостоверения

Теперь в приложении можно будет поменять водительское удостоверение. К тому же обновление доступно не только через ID-карту, но и с помощью загранпаспорта, а также виды временного или постоянного проживания для иностранцев.

Такая функция позволяет автомобилистам не пользоваться пластиковым удостоверением, а вместо него - только цифровым.

Отмена надлежащего пользователя

Это еще одно обновление для водителей. Теперь не нужно будет идти в сервисный центр МВД и писать заявление или ждать, пока истечет срок действия шеринга авто, на который его назначили.

Выдержка о несудимости

Через обновление в "Дії" вы сможете получить выписку из реестра в течение нескольких минут. Однако это возможно при условии, что ваши данные находятся в этих реестрах. Таким образом, вам даже вручную не нужно ничего вводить.

Если данных нет, тогда возможно их нужно будет предоставить.

Судебные решения

Их можно получить в приложении не стоять в очередях. Судебное решение будет также подписано электронной подписью судьи. Этот документ будет иметь ту же юридическую силу, что и бумажный.

Растаможка авто

Уплатить таможенную пошлину также можно будет через мобильный телефон. Это позволяет водителю растаможить свой транспорт в несколько кликов.

Расчет таможенной пошлины будет происходить по новой системе, где будет привлечен только искусственный интеллект. Вероятно, таким образом можно будет избежать ошибок, вызванных человеческим фактором.