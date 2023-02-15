У "Дії" з'явиться відразу 6 нових функцій: які будуть оновлення

Незабаром у мобільному застосунку "дія" з'являться нові функції, які зможуть суттєво полегшити життя українців. Очікується, що таких оновлень буде відразу шість.

Про це повідомляють на сторінці Міністерства цифрової трансформації України у Facebook .

Заява про шлюб

Партнери, які мають намір укласти шлюб, можуть подати заяву на це прямо в застосунку. Технологія працюватиме таким чином:

один із партнерів заповнює заяву в "Дії"

інший - підписує її електронним підписом

Загалом уся процедура не займатиме понад 15 хвилин.

Заміна посвідчення водія

Відтепер у додатку можна буде змінити водійське посвідчення. До того ж оновлення доступне не лише через ID-картку, а й за допомогою закордонного паспорта, а також посвідки на тимчасове або постійне проживання для іноземців.

Така функція дозволяє автомобілістам не користуватися пластиковим посвідченням, а замість нього - лише цифровим.

Скасування належного користувача

Це ще одне оновлення для водіїв. Тепер не потрібно буде йти в сервісний центр МВС і писати заяву або чекати, поки вийде термін дії шерингу авто, на який його призначили.

Витяг про несудимість

Через оновлення в "Дії" ви зможете отримати витяг із реєстру протягом кількох хвилин. Проте це можливо за умови, що ваші дані є в цих реєстрах. Таким чином вам навіть вручну не потрібно нічого вводити.

Якщо даних немає, тоді, можливо, їх потрібно буде надати.

Судові рішення

Їх можна отримати в додатку не стояти в чергах. Судове рішення буде так само підписане електронним підписом судді. Цей документ матиме ту саму юридичну силу, що й паперовий.

Розмитнення авто

Сплатити митний збір також можна буде через мобільний телефон. Це дає можливість водію розмитнити свій транспорт у декілька кліків.

Розрахунок митного збору буде відбуватися за новою системою, де буде залучено лише штучний інтелект. Ймовірно, таким чином можна буде уникнути помилок, спричинених людським фактором.