У "Дії" з'явиться відразу 6 нових функцій: які будуть оновлення
Незабаром у мобільному застосунку "дія" з'являться нові функції, які зможуть суттєво полегшити життя українців. Очікується, що таких оновлень буде відразу шість.
Про це повідомляють на сторінці Міністерства цифрової трансформації України у Facebook.
Заява про шлюб
Партнери, які мають намір укласти шлюб, можуть подати заяву на це прямо в застосунку. Технологія працюватиме таким чином:
- один із партнерів заповнює заяву в "Дії"
- інший - підписує її електронним підписом
Загалом уся процедура не займатиме понад 15 хвилин.
Заміна посвідчення водія
Відтепер у додатку можна буде змінити водійське посвідчення. До того ж оновлення доступне не лише через ID-картку, а й за допомогою закордонного паспорта, а також посвідки на тимчасове або постійне проживання для іноземців.
Така функція дозволяє автомобілістам не користуватися пластиковим посвідченням, а замість нього - лише цифровим.
Скасування належного користувача
Це ще одне оновлення для водіїв. Тепер не потрібно буде йти в сервісний центр МВС і писати заяву або чекати, поки вийде термін дії шерингу авто, на який його призначили.
Витяг про несудимість
Через оновлення в "Дії" ви зможете отримати витяг із реєстру протягом кількох хвилин. Проте це можливо за умови, що ваші дані є в цих реєстрах. Таким чином вам навіть вручну не потрібно нічого вводити.
Якщо даних немає, тоді, можливо, їх потрібно буде надати.
Судові рішення
Їх можна отримати в додатку не стояти в чергах. Судове рішення буде так само підписане електронним підписом судді. Цей документ матиме ту саму юридичну силу, що й паперовий.
Розмитнення авто
Сплатити митний збір також можна буде через мобільний телефон. Це дає можливість водію розмитнити свій транспорт у декілька кліків.
Розрахунок митного збору буде відбуватися за новою системою, де буде залучено лише штучний інтелект. Ймовірно, таким чином можна буде уникнути помилок, спричинених людським фактором.
Раніше ми розповідали, яка перша платна функція з'явилася в "Дії".
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