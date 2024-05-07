Смотрите, какой была Jerry Heil 5 лет назад: о Евровидении и не мечтала (видео)

Как Jerry Heil покорила Святослава Вакарчука и жену Дмитрия Шурова

Для самой Яны такое внимание от Вакарчука было настоящей неожиданностью, ведь девушка просто записала кавер на треки группы "Океан Эльзы" и выложила на свой канал в YouTube. Но уже на следующий день этот кавер оценил легендарный певец и поделился ссылкой на видео на своей странице в Х, отметив талант Яны.

"Я захожу и смотрю у Святослава на странице мой кавер, и типа, что ему понравилось. Он просто бросил ссылку на мое видео и оно таких оборотов начало набирать. У меня там было десятки тысяч просмотров за ночь, а потом больше", - рассказала Jerry Heil для бэкстейджа "Х-фактору".

Реакция Вакарчука на кавер Jerry Heil (Скриншот)

Но это не единственное видео Яны, которое подтолкнуло ее принять участие на "Х-Факторе", дело в том, что она сделала кавер на трек группы "Рiаnобой", солист которого, тогда и был судьей шоу.

Кавер впервые заметила жена Дмитрия Шурова и прокомментировала его в сети, а затем и он сам, ведь когда девушка вышла на сцену, Дмитрий ее узнал и отметил, что знает, кто такая Jerry Heil и что она делает.

"А я знаю, ты Jerry, но не та, какая из Тома, а Jerry Heil. Она делает замечательную музыку и прекрасные каверы. Знаю, что есть на меня, знаю, что есть на Олега Винника (при ред - он также был судьей в этом сезоне)", - сказал тогда Шуров.

Дмитрий Шуров комментирует творчество Яны на "Х-Факторе" (Скриншот)

Jerry Heil на "Х-Факторе"

Яна пошла на проект "X-фактор" с "Поппури", в котором собрала несколько песен и смогла покорить всех четырех членов жюри, а именно:

Дмитрия Шурова

Олега Винника

Андрея Данилко

Настю Каменских.

Ее искреннее и очень оригинальное выступление смогло удивить не только судей, но и зрителей в зале. Это можно заметить по их реакции, когда люди стоя аплодировали Jerry Heil.

Jerry Heil поет на "Х-Факоре" (Скриншоты)

Что услышала Jerry Heil от членов жюри на "Х-Факторе" в 2018 году

Тогда Яна услышала все четыре "Да" от жюри.

"Если тебе удается так оригинально подойти к песням, мне так интересно посмотреть, как ты дальше будешь идти, и у тебя очень приятный голос. Я говорю тебе да", - прокомментировала выступление молодой певицы Каменских.

"Здесь еще нужно объяснить людям, что все то, что играло вокруг твоего вокала - это тоже ты, это голос Jerry, но ты понимаешь, что здесь не YouTube и даже не Instagram, здесь, видишь, реальные живые люди и реально живая энергетика нужна. Я тебе желаю, чтобы у тебя здесь все сложилось и я хочу видеть тебя вместе с твоими "ууууу", "папа" на "Х-Факторе", я говорю да", - сказал Jerry Дмитрий Шуров.

Судьи на "Х-Факторе" в 2018 году (Скриншот)

А вот Олег Винник и Андрей Данилко лаконично сказали девушке да, и она прошла дальше. Но на следующем этапе, который не показывают на ТВ, Яна вылетела. Тогда она не расстроилась, сказала, что рассматривала проект как дополнительную площадку для пиара не более.

Как изменилась Jerry Heil

Поскольку певица шла на "Х-Фактор" осенью 2018 года, то конечно, девушка очень сильно изменилась не только как артист, ведь сейчас Jerry Heil - это настоящий талант украинской эстрады.

Но еще и внешне, сейчас Яна выглядит как настоящая леди, она уверена в себе, имеет свой стиль в одежде и покоряет природной красотой.

Как Jerry Heil смотрится сейчас (фото: instagram.com/thejerryheil)

И уже сегодня она вместе с Alyona Alyona будет представлять нашу страну на Евровидении.