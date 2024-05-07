Дивіться, якою була Jerry Heil 5 років тому: про Євробачення і не мріяла (відео)

Jerry Heil наразі готується до виступу на Євробаченні 2024, але колись, ця дівчина зуміла своїм голосом підкорити серце самого Святослава Вакарчука та дружину одного із суддів шоу "Х-фактор" Дмитра Шурова.
Детальніше про шлях та зміни Jerry Heil, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube відео учасниці талант-шоу.
Для самої Яни така увага від Вакарчука була справжньою несподіванкою, адже дівчина просто записала кавер на треки гурту "Океан Ельзи" та виклала на свій канал у YouTube. Але вже наступного дня цей кавер оцінив легендарний співак та поділився посиланням на це відео на своїй сторінці в Х, відмітивши талант Яни.
"Я заходжу і дивлюся у Святослава на сторінці мій кавер, і типу, що йому сподобалось. Він просто кинув лінк на моє відео і воно таких обертів почало набирати. У мене там було десятки тисяч переглядів за ніч, а потім більше", - розповіла Jerry Heil для бекстейджу "Х-фактору".
Реакція Вакарчука на кавер Jerry Heil (Скриншот)
Але це не єдине відео Яни, яке підштовхнуло її взяти участь на "Х-Факторі", річ у тім, що вона зробила кавер на трек гурту "Ріаnобой", соліст якого, тоді й був суддею шоу.
Кавер вперше помітила дружина Дмитра Шурова і прокоментувала його у мережі, а згодом і він сам, адже коли дівчина вийшла на сцену, Дмитро її впізнав та відмітив, що знає, хто така Jerry Heil і що вона робить.
"А я знаю, ти Jerry, але не та, яка з Тома, а Jerry Heil. Вона робить чудову музику і прекрасні кавери. Знаю, що є на мене, знаю, що є на Олега Винника (при ред - він також був суддею цього сезону)", - сказав тоді Шуров.
Дмитро Шуров коментує творчість Яни на "Х-Факторі" (Скриншот)
Яна пішла на проект "X-фактор" з "Поппурі", в якому зібрала кілька пісень та змогла підкорити всіх чотирьох членів журі, а саме:
Її щирий та дуже оригінальний виступ зміг здивувати не лише суддів, але й глядачів у залі. Це можна помітити за їхньою реакцією, коли люди стоячи аплодували Jerry Heil.
Jerry Heil співає на "Х-Факорі" (Скриншоти)
Тоді Яна почула всі чотири "Так" від журі.
"Якщо тобі вдається так оригінально підійти до пісень, мені так цікаво подивитися, як ти далі будеш йти, і в тебе дуже приємний голос. Я кажу тобі так", - прокоментувала виступ молодої співачки Каменських.
"Тут ще треба пояснити людям, що все те, що грало навколо твого вокалу - це теж ти, це голос Jerry, але ти розумієш, що тут не YouTube і навіть не Instagram, тут, бачиш, реальні живі люди та реально жива енергетика потрібна. Я тобі бажаю, щоб у тебе тут все склалося і я хочу бачити тебе разом з твоїми "ууууу", "папапа" на "Х-Факторі", я кажу так", - сказав Jerry Дмитро Шуров.
Судді на "Х-Факторі" у 2018 році (Скриншот)
А от Олег Винник та Андрій Данилко лаконічно сказали дівчині так, і вона пройшла далі. Але в наступному етапі, який не показують на ТБ, Яна вилетіла. Тоді вона не засмутилася, сказала, що розглядала проект, як додатковий майданчик для піару, не більше.
Оскільки співачка йшла на "Х-Фактор" восени 2018 року, то звісно, дівчина дуже сильно змінилась не лише як артист, адже зараз Jerry Heil - це справжній талант української естради.
Але ще і зовнішньо, наразі Яна виглядає, як справжня леді, вона впевнена в собі, має власний стиль в одязі та підкорює природною красою.
Як Jerry Heil виглядає зараз (фото: instagram.com/thejerryheil)
І вже сьогодні вона разом з Alyona Alyona представлятиме нашу країну на Євробаченні.
Раніше ми розповідали, якими образами Jerry Heil та аlyona аlyona зачарували публіку Євробачення 2024 у Мальме.
Також читайте, маловідомі факти про Jerry Heil, які вас здивують.