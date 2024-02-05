Бросила учебу и пела в гараже. Малоизвестные факты о Jerry Heil, которые вас удивят

Jerry Heil - стала победительницей Нацотбора Евровидения 2024 , но это известный факт, поэтому мы предлагаем узнать больше фактов об артистке.

РБК-Украина (проект Styler) собрало интересные факты из жизни Яны и охотно делится ими с вами.

Jerry Heil страдала от анорексии

Артистка добровольно попала в эту беду, поскольку начала сознательно худеть ради любимого, очень худого. Сначала пара долго переписывалась, а затем между ними появились чувства, поэтому ради этих чувств Яна была больна анорексией.

Практикует сыроедение и зависит от кофе.

По словам Яны, она сыроед. Однако у девушки зависимость от кофе.

Сначала имела другой псевдоним

Она появилась в музыкальных просторах с псевдонимом Jerry Mouse, но впоследствии сменила вторую часть своего творческого имени.

Свою славу она получила благодаря каверам на известные зарубежные и украинские песни. Например, она спела несколько песен "Океана Эльзы", а ее каверы перепостил Святослав Вакарчук и другие звезды, что придавало Яне популярности.

Jerry Heil имеет комплекс отличниц.

В одно из своих интервью Яна призналась, что у нее есть комплекс отличницы и должен все в своей жизни контролировать и делать идеально. Она не простит себе ошибок.

Интересные факты о Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Оставила талант-шоу по собственному желанию

В 2018 году Яна попала на "Х-Фактор", однако покинула программу после первого испытания в тренировочном лагере по собственному желанию.

Скрывает личную жизнь

По словам Они известно, что она не любит обсуждать свою личную жизнь. Однако, когда девушке было 24 года она откровенно призналась всей стране, что девственница.

Интересные факты о Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

С детства страсть к музыке.

С трех лет Jerry Heil занимается музыкой, и ей всегда было мало времени для наслаждения, потому что она жила этим. Доходило даже до того, что Яна просто пела в гараже вместо учебы.

Родители-мясники – дочь вегетарианка

Родители Они имеют свой бизнес, связанный с мясом. Когда Jerry Heil была маленькой, то жила там, где за ее окнами родители кололи свиней на продажу.

Они это сразу не нравилось, поэтому в течение своей жизни она отказалась от мяса и стала вегетарианкой.

Интересные факты о Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)