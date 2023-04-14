Смотрите, как выглядят новорожденные щенки редчайшей породы собак в мире

Веттерхун, или голландский водяной спаниель - одна из самых редких пород собак, выведенная еще в XVII веке в Нидерландах для охоты преимущественно на выдру. Она встречается практически только у себя на родине. А недавно в Британии родились щенки веттерхуна, и они стали первыми щенками своей породы, когда-либо родившимися в этой стране.

Об этом пишет Metro .

Что известно о породе

Эти голландские охотничьи собаки отличаются вьющейся шерстью, разных оттенков коричневого цвета в зависимости от окраски.

Они принадлежат к самым редким породам собак в мире - всего насчитывается около тысячи представителей веттерхуна.

Теперь в мире на 8 веттерхунов больше

Маму пяти мальчиков и трех девочек, появившихся на свет 5 апреля, зовут Аафке. Она имеет коричнево-белую окраску. А папа щенков живет на родине породы - в Нидерландах.

"Некоторые щенки имеют коричнево-белую окраску своей мамы, а некоторые удались в своего папу и имеют сплошную коричневую шерсть", - сообщила британская ассоциация Stabyhoun, надеющаяся восстановить популяцию веттерхунов в Британии.

Щенки веттерхунов - очень милые (фото: metro.co.uk)

Интересно, что до рождения щенков в Британии было всего четыре представителя редкой охотничьей породы.

В ассоциации оценили каждого щенка в 1500 фунтов (почти 70 тысяч гривен).