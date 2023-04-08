ua ru
Сб, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Собака-алкоголик попала на месячную реабилитацию после смерти хозяина

Новина українською →
Великобритания, Суббота 08 апреля 2023 22:01
Собака-алкоголик попала на месячную реабилитацию после смерти хозяина Собака имела зависимость от алкоголя (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Двухлетний лабрадор Коко попал в клинику по спасению животных в Пламптоне (Британия) после того, как хозяин умер. Скоро выяснилось, что с псом что-то не так – оказалось, что он болен алкоголизмом и его надо спасать.

Об этом пишет Metro .

Что известно о собачьем алкоголизме

Коко прислали в приют с другой собакой - Джорджи, с которой они жили вместе. Хозяин животных недавно скончался. Но скоро выяснилось, что с парой что-то не так.

Они часто страдали от приступов и нуждались в неотложной помощи ветеринаров.

Со временем работники службы спасения животных поняли, что собаки борются с алкогольной абстиненцией (синдромом отмены).

Собака-алкоголик попала на месячную реабилитацию после смерти хозяина

Коко страдал алкоголизмом (фото: metro.co.uk)

Во всем виноват хозяин животных

Как удалось выяснить, раньше хозяин выпивал, а затем засыпал, оставляя алкоголь, чтобы собаки ошибочно выпивали.

При этом ветеринары говорят, что собаки были ухоженными, они обучены и во всем остальном ведут себя обычно.

К сожалению, друг Коко - Джорджи умер, несмотря на все усилия врачей.

"Коко продолжал серьезно болеть и нуждался в круглосуточном уходе. Стало ясно, что он страдает симптомами, указывающими на абстиненцию", - рассказали сотрудники клиники.

Собаку пришлось на четыре недели оставаться под седативными препаратами во избежание новых приступов.

В настоящее время Коко восстанавливается и ищет новый дом.

Раньше мы писали, что делать, если собаку укусила клещ и сколько стоит лечение.

Также узнайте о 5 породах собак, которые считаются самыми дорогими в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
собаки тварини