Что делать, если собаку укусил клещ, и сколько стоит лечение
Клещи небезопасны не только для человека, но и для домашних любимцев. Насекомые могут быть переносчиками ряда болезней: боррелиоз, анаплазмоз, туляремия и т. д. Но чаще и быстрее себя проявляет именно бабезиоз, при котором кровь животного заражается бактерией бабезией, что может привести к смерти.
Что делать при укусе клеща, и во сколько обойдется лечение - узнайте ниже в материале Styler.
Какие симптомы бабезиоза, и что это за болезнь
Бабезиоз - заболевание, при котором появляется лихорадка, потемнение мочи, одышка и многое другое. После появления симптомов животное может умереть в течение недели, поэтому следует сразу обратиться за помощью. Первые проявления могут возникнуть уже через несколько дней, поэтому если у собаки обнаружили клеща, следует за ней тщательно наблюдать.
Бабезии располагаются внутри пораженных эритроцитов в центре или по периферии клеток. При отсутствии лечения у животного может поражаться печень и почки, что может привести к гибели собаки.
Если молодые собаки переносят болезнь легче, то с возрастом бабезиоз становится все опаснее.
Симптомы бабезиоза сложно не заметить
Когда ваш питомец стал пассивным, апатичным, отказывается от еды, у него повышенная температура, возникает рвота или диарея - стоит обратиться немедленно к ветеринару.
Очень показательным симптомом является потемнение мочи - если она стала по цвету напоминать чай - нужно срочно спасать собаку.
Как проходит лечение и сколько стоит
При визите к ветеринару собаку обследуют на наличие повышенной температуры (выше 39 - показатель болезни), расспросят о том, как ведет себя животное - апатично или активно, была ли рвота или диарея.
Но главный маркер, что у животного бабезиоз - мазок крови. Результат анализа будет готов уже через полчаса.
Далее животному в холку методом инъекций введут ряд препаратов: от аллергии, антибиотик, противопаразитный, спазмолитик (всего четыре инъекции).
После этого необходим курс лечения антибиотиком - 5 инъекций каждые 2 дня (или в таблетках с пищей дважды в день).
Через 2 недели противопаразитарный препарат необходимо будет повторить. Еще через две недели животное можно будет обрабатывать от клещей, чтобы не подвергать его дальнейшем опасности.
- Стоимость осмотра, анализов и лечения при первом визите - около 1000 грн
- Курс антибиотиков 5 раз - около 500 грн
- Повторное введение противопаразитарного - около 150.
- Таким образом вылечить собаку от последствий укуса клещей - 1500-2000 грн.
Поэтому лучше выбрать профилактику и не подвергать питомца опасности.
Прайс на лечение бабезиоза (фото: Styler)
Какие периоды года самые опасные
Наибольшая активность клещей весной, когда погодные условия - тепло и влажность - способствуют этому. Однако с современными климатическими изменениями, по словам ветеринаров, клеща можно схватить чуть ли не круглый год.
Именно поэтому следует проводить регулярно обработку животного от клещей, чтобы не подвергать его опасности, а себя - нервам и потраченным деньгам.
Как вытащить клеща самостоятельно
- Позаботьтесь о наличии инструмента - выкручивателя клещей. Его стоимость - 150 грн. Также не забудьте применять перчатки и специальный контейнер, в который нужно будет поместить паразита. Удалять клеща пинцетом не рекомендуется. Таким образом, вы можете раздавить его и ухудшить состояние домашнего любимца.
- Постарайтесь успокоить собаку. Дайте команду сидеть на месте. Ни в коем случае не нужно спешить, это может привести к появлению ранений на теле.
- Раздвиньте шерсть в месте укуса, чтобы паразита было лучше видно.
- Поставьте крючок на кожу животного.
- Подведите инструмент под тело клеща.
- Начинайте извлекать паразита, выполняя несколько оборотов вокруг оси.
Так выглядит выкручиватель клещей (dog.com.ua)
Как часто обрабатывать собаку от клещей, и сколько это стоит
Гуляя с собакой в условиях города, достаточно обрабатывать ее каплями раз в 3-4 недели. Для тех, кто бывает в лесопарках или проживает в частном секторе, дополнительным инструментом защиты может послужить ошейник или спрей.
Одноразовая пипетка с каплями обойдется от 50 до 100 грн в зависимости от объема (он высчитывается исходя из веса животного).
Спрей будет стоить 150-300 грн, специальный ошейник - 400-1200 грн (в зависимости от длины, которую рассчитывают на размер пса). Ошейника хватит примерно на 2-3 месяца.
Но все же такая защита необходима, а также дешевле, чем потом спасать пса.
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