Что делать, если собаку укусил клещ, и сколько стоит лечение

Клещи небезопасны не только для человека, но и для домашних любимцев. Насекомые могут быть переносчиками ряда болезней: боррелиоз, анаплазмоз, туляремия и т. д. Но чаще и быстрее себя проявляет именно бабезиоз , при котором кровь животного заражается бактерией бабезией, что может привести к смерти.

Что делать при укусе клеща, и во сколько обойдется лечение - узнайте ниже в материале Styler.

Какие симптомы бабезиоза, и что это за болезнь

Бабезиоз - заболевание, при котором появляется лихорадка, потемнение мочи, одышка и многое другое. После появления симптомов животное может умереть в течение недели, поэтому следует сразу обратиться за помощью. Первые проявления могут возникнуть уже через несколько дней, поэтому если у собаки обнаружили клеща, следует за ней тщательно наблюдать.

Бабезии располагаются внутри пораженных эритроцитов в центре или по периферии клеток. При отсутствии лечения у животного может поражаться печень и почки, что может привести к гибели собаки.

Если молодые собаки переносят болезнь легче, то с возрастом бабезиоз становится все опаснее.

Симптомы бабезиоза сложно не заметить

Когда ваш питомец стал пассивным, апатичным, отказывается от еды, у него повышенная температура, возникает рвота или диарея - стоит обратиться немедленно к ветеринару.

Очень показательным симптомом является потемнение мочи - если она стала по цвету напоминать чай - нужно срочно спасать собаку.

Как проходит лечение и сколько стоит

При визите к ветеринару собаку обследуют на наличие повышенной температуры (выше 39 - показатель болезни), расспросят о том, как ведет себя животное - апатично или активно, была ли рвота или диарея.

Но главный маркер, что у животного бабезиоз - мазок крови. Результат анализа будет готов уже через полчаса.

Далее животному в холку методом инъекций введут ряд препаратов: от аллергии, антибиотик, противопаразитный, спазмолитик (всего четыре инъекции).

После этого необходим курс лечения антибиотиком - 5 инъекций каждые 2 дня (или в таблетках с пищей дважды в день).

Через 2 недели противопаразитарный препарат необходимо будет повторить. Еще через две недели животное можно будет обрабатывать от клещей, чтобы не подвергать его дальнейшем опасности.

Стоимость осмотра, анализов и лечения при первом визите - около 1000 грн

Курс антибиотиков 5 раз - около 500 грн

Повторное введение противопаразитарного - около 150.

Таким образом вылечить собаку от последствий укуса клещей - 1500-2000 грн.

Поэтому лучше выбрать профилактику и не подвергать питомца опасности.

Прайс на лечение бабезиоза (фото: Styler)

Какие периоды года самые опасные

Наибольшая активность клещей весной, когда погодные условия - тепло и влажность - способствуют этому. Однако с современными климатическими изменениями, по словам ветеринаров, клеща можно схватить чуть ли не круглый год.

Именно поэтому следует проводить регулярно обработку животного от клещей, чтобы не подвергать его опасности, а себя - нервам и потраченным деньгам.

Как вытащить клеща самостоятельно

Позаботьтесь о наличии инструмента - выкручивателя клещей. Его стоимость - 150 грн. Также не забудьте применять перчатки и специальный контейнер, в который нужно будет поместить паразита. Удалять клеща пинцетом не рекомендуется. Таким образом, вы можете раздавить его и ухудшить состояние домашнего любимца.

Постарайтесь успокоить собаку. Дайте команду сидеть на месте. Ни в коем случае не нужно спешить, это может привести к появлению ранений на теле.

Раздвиньте шерсть в месте укуса, чтобы паразита было лучше видно.

Поставьте крючок на кожу животного.

Подведите инструмент под тело клеща.

Начинайте извлекать паразита, выполняя несколько оборотов вокруг оси.

Так выглядит выкручиватель клещей (dog.com.ua)

Как часто обрабатывать собаку от клещей, и сколько это стоит

Гуляя с собакой в условиях города, достаточно обрабатывать ее каплями раз в 3-4 недели. Для тех, кто бывает в лесопарках или проживает в частном секторе, дополнительным инструментом защиты может послужить ошейник или спрей.

Одноразовая пипетка с каплями обойдется от 50 до 100 грн в зависимости от объема (он высчитывается исходя из веса животного).

Спрей будет стоить 150-300 грн, специальный ошейник - 400-1200 грн (в зависимости от длины, которую рассчитывают на размер пса). Ошейника хватит примерно на 2-3 месяца.

Но все же такая защита необходима, а также дешевле, чем потом спасать пса.