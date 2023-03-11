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Что делать, если собаку укусил клещ, и сколько стоит лечение

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Суббота 11 марта 2023 20:33
Что делать, если собаку укусил клещ, и сколько стоит лечение Что делать, если собаку укусил клещ (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Клещи небезопасны не только для человека, но и для домашних любимцев. Насекомые могут быть переносчиками ряда болезней: боррелиоз, анаплазмоз, туляремия и т. д. Но чаще и быстрее себя проявляет именно бабезиоз, при котором кровь животного заражается бактерией бабезией, что может привести к смерти.

Что делать при укусе клеща, и во сколько обойдется лечение - узнайте ниже в материале Styler.

Какие симптомы бабезиоза, и что это за болезнь

Бабезиоз - заболевание, при котором появляется лихорадка, потемнение мочи, одышка и многое другое. После появления симптомов животное может умереть в течение недели, поэтому следует сразу обратиться за помощью. Первые проявления могут возникнуть уже через несколько дней, поэтому если у собаки обнаружили клеща, следует за ней тщательно наблюдать.

Бабезии располагаются внутри пораженных эритроцитов в центре или по периферии клеток. При отсутствии лечения у животного может поражаться печень и почки, что может привести к гибели собаки.

Если молодые собаки переносят болезнь легче, то с возрастом бабезиоз становится все опаснее.

Симптомы бабезиоза сложно не заметить

Когда ваш питомец стал пассивным, апатичным, отказывается от еды, у него повышенная температура, возникает рвота или диарея - стоит обратиться немедленно к ветеринару.

Очень показательным симптомом является потемнение мочи - если она стала по цвету напоминать чай - нужно срочно спасать собаку.

Как проходит лечение и сколько стоит

При визите к ветеринару собаку обследуют на наличие повышенной температуры (выше 39 - показатель болезни), расспросят о том, как ведет себя животное - апатично или активно, была ли рвота или диарея.

Но главный маркер, что у животного бабезиоз - мазок крови. Результат анализа будет готов уже через полчаса.

Далее животному в холку методом инъекций введут ряд препаратов: от аллергии, антибиотик, противопаразитный, спазмолитик (всего четыре инъекции).

После этого необходим курс лечения антибиотиком - 5 инъекций каждые 2 дня (или в таблетках с пищей дважды в день).

Через 2 недели противопаразитарный препарат необходимо будет повторить. Еще через две недели животное можно будет обрабатывать от клещей, чтобы не подвергать его дальнейшем опасности.

  • Стоимость осмотра, анализов и лечения при первом визите - около 1000 грн
  • Курс антибиотиков 5 раз - около 500 грн
  • Повторное введение противопаразитарного - около 150.
  • Таким образом вылечить собаку от последствий укуса клещей - 1500-2000 грн.

Поэтому лучше выбрать профилактику и не подвергать питомца опасности.

Что делать, если собаку укусил клещ, и сколько стоит лечение

Прайс на лечение бабезиоза (фото: Styler)

Какие периоды года самые опасные

Наибольшая активность клещей весной, когда погодные условия - тепло и влажность - способствуют этому. Однако с современными климатическими изменениями, по словам ветеринаров, клеща можно схватить чуть ли не круглый год.

Именно поэтому следует проводить регулярно обработку животного от клещей, чтобы не подвергать его опасности, а себя - нервам и потраченным деньгам.

Как вытащить клеща самостоятельно

  • Позаботьтесь о наличии инструмента - выкручивателя клещей. Его стоимость - 150 грн. Также не забудьте применять перчатки и специальный контейнер, в который нужно будет поместить паразита. Удалять клеща пинцетом не рекомендуется. Таким образом, вы можете раздавить его и ухудшить состояние домашнего любимца.
  • Постарайтесь успокоить собаку. Дайте команду сидеть на месте. Ни в коем случае не нужно спешить, это может привести к появлению ранений на теле.
  • Раздвиньте шерсть в месте укуса, чтобы паразита было лучше видно.
  • Поставьте крючок на кожу животного.
  • Подведите инструмент под тело клеща.
  • Начинайте извлекать паразита, выполняя несколько оборотов вокруг оси.

Что делать, если собаку укусил клещ, и сколько стоит лечение

Так выглядит выкручиватель клещей (dog.com.ua)

Как часто обрабатывать собаку от клещей, и сколько это стоит

Гуляя с собакой в условиях города, достаточно обрабатывать ее каплями раз в 3-4 недели. Для тех, кто бывает в лесопарках или проживает в частном секторе, дополнительным инструментом защиты может послужить ошейник или спрей.

Одноразовая пипетка с каплями обойдется от 50 до 100 грн в зависимости от объема (он высчитывается исходя из веса животного).

Спрей будет стоить 150-300 грн, специальный ошейник - 400-1200 грн (в зависимости от длины, которую рассчитывают на размер пса). Ошейника хватит примерно на 2-3 месяца.

Но все же такая защита необходима, а также дешевле, чем потом спасать пса.

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