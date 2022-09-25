Дитячі зони на вокзалах та ігротека у вагонах: УЗ порадувала нововведенням для маленьких пасажирів

На вокзалах України облаштують зони для дітей, де маленькі пасажири в очікуванні поїзда зможуть провести час з іграшками та атракціонами. Крім того, у вагонах облаштовується ігротека, з розмальовками та настільними іграми.

Про це передали в Укрзалізниці на Telegram -каналі.

Зазначається, що залізничники планують "тотальне перезавантаження" для покращення сервісу для пасажирів із дітьми.

На вокзалах та у вагонах поїздів побільшало іграшок та настолок для дітей (фото: t.me/UkrzalInfo)

Так, за сприяння однієї з компаній із продажу товарів для малюків було поповнено запаси іграшок на вокзалах Києва, Львова та Одеси.

Крім того, у 100 вагонах поїздів додали нові розмальовки та настілки.

Ігрова зона для дітей на вокзалі (фото: t.me/UkrzalInfo)

В УЗ поінформували, що ще до повномасштабного нападу РФ для пасажирів-дітей були замовлені:

сповивальні столики в усі нові вагони та електрички;

розроблено перше дитяче бортове меню;

було відроджено традицію різдвяного паровоза;

відбувся перезапуск дитячої залізниці;

було запущено перший дитячий бортовий кінотеатр (спочатку 22 лютого, а потім 1 червня дитячий кінотеатр перезапустили в Інтерсіті+, одночасно з дитячою залізницею).

Дитяча зона на вокзалі (фото: t.me/UkrzalInfo)