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Рейс Укрзалізниці обслуговували діти: як пройшла поїздка з юними залізничниками (фото)

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Середа 10 серпня 2022 19:54
Рейс Укрзалізниці обслуговували діти: як пройшла поїздка з юними залізничниками (фото) Фото: вихованці Київської дитячої залізниці проходили практику на рейсі (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Володимир Костирін

На рейсі Укрзалізниці сполученням Київ - Чернігів - Київ у середу, 10 серпня, проходили практику вихованці Київської дитячої залізниці. Робота юних залізничників викликали захват у пасажирів.

Про це передали в УЗ на Telegram-каналі.

Відточували свою майстерність учні столичної ДЗ в електропоїзді Skoda на рейсі №708/709 під наглядом своїх дорослих колег.

22 юних залізничники перевіряли документи у пасажирів при посадці, дбали про них в дорозі та переймали досвід роботи у стюардів і машиністів швидкісних поїздів.

Рейс Укрзалізниці обслуговували діти: як пройшла поїздка з юними залізничниками (фото)Рейс Укрзалізниці обслуговували діти: як пройшла поїздка з юними залізничниками (фото)

На рейсі швидкісної електрички "Київ-Чернігів" проходили практику юні залізничники (фото: t.me/UkrzalInfo)

В Укрзалізниці зазначили, що робота маленьких залізничників викликала захват у пасажирів поїзда.

Так, наприклад, одна з пасажирок електрички залишила за формою зворотного зв'язку одна такий відгук: "Найкрутіша поїздка у житті! Гарні стюарди та з маленькими помічниками просто роблять мій день! Дякую за чудову поїздку!"

Рейс Укрзалізниці обслуговували діти: як пройшла поїздка з юними залізничниками (фото)Рейс Укрзалізниці обслуговували діти: як пройшла поїздка з юними залізничниками (фото)Рейс Укрзалізниці обслуговували діти: як пройшла поїздка з юними залізничниками (фото)

Вихованці Київської дитячої залізниці вирушили в перший рейс на практику (фото: t.me/UkrzalInfo) фото: t.me/UkrzalInfo

Сама ж Київська дитяча залізниця знаходиться в Сирецькому парку, куди можна зручно дістатися кільцевою електричкою (станція Сирець).

Потяги там курсують з четверга по неділю. По буднях: з 10:30 до 17:10, вихідними: з 10:30 до 18: 50.

До слова, нещодавно на мережі дитячих залізниць у столиці став курсувати легендарний ретро-паровоз Гр-336 після капремонту.

Додамо також, що днями з'явилися фото нової електрички Kyiv City Express, яку в УЗ називають"стандартом якості".

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Укрзалізниця
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