Украинцам рассказали, как помочь себе после бессонной ночи и обстрелов

Ночные сирены и обстрелы и тревога за себя и близких добавляют украинцам бессонных ночей. Россия продолжает обстреливать дронами и ракетами территорию нашей страны.

Что делать, если ночью не удалось выспаться и к утру вы чувствуете себя уставшими и разбитыми, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение сообщества "Доказові батьки" в Facebook.

Как помочь себе после ночи обстрелов

Белковая пища. Физиологической реакцией на нехватку сна есть желание сладкого. Это эволюционная прошивка, потерявшая свою актуальность. К сожалению, сладенькое не придаст бодрости, а только усугубит сонливость. Белковая пища, напротив, активирует нейроны, образующие орексин - белковые молекулы, способствующие бодрости. Поэтому после бессонной ночи лучше позавтракать яйцами, рыбой, мясом или сыром. А если очень хочется сладкого, то следует соединить его с белком, например съесть сладкую творожную запеканку.

Кофе. После ночи без сна очень хочется поскорее прийти в себя, и руки сами тянутся к кофеварке. Одна-две чашки кофе действительно добавят энергии, а вот от третьей и последующих лучше отказаться. Большие дозы кофеина могут вызвать тревожность или нервозность.

Дневной сон. Чтобы восстановить силы, можно подремать днем 20-30 минут, но не больше, иначе после пробуждения будете чувствовать себя сонными и разбитыми. Также не стоит спать после 14 часов, ведь это может нарушить ночной сон.

Лучшее время для дневного сна - между 12:00 и 14:00 сразу после обеденной чашки кофе. Кофеин начинает действовать примерно через пол часа – за это время вы успеете вздремнуть и легко проснетесь.

Прогулка на открытом воздухе. Движение будет стимулировать активность мозга, а солнечный свет (даже при облачной погоде) будет посылать на сетчатку глаза сигналы о том, что сейчас день – время бодрости и активности, и организм будет блокировать выработку мелатонина. А вот тяжелые и интенсивные тренировки лучше отложить на те дни, когда вы будете хорошо высыпаться.

Снисхождение к себе. Нехватка сна снижает работоспособность, внимательность и бдительность. Потому после бессонной ночи не старайтесь быть на 100% эффективными. Прямо проговорите с руководством, что вы сейчас не в состоянии качественно выполнять сложные задачи, попросите отложить их на завтра или сократить рабочий день. Скорее всего, ваши руководители тоже не спали ночью, потому пойдут вам навстречу.

На следующий день и дальше попробуйте полноценно высыпаться.