У "Дії" знову з'явиться важлива функція для водіїв: названа приблизна дата
У "Дії" крім інших для українців документів скоро знову з'явиться водійське посвідчення. Воно не було доступне з початку вторгнення Росії в Україну.
Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Він повідомив, що тимчасове вилучення водійських посвідчень з додатку було необхідністю, оскільки з початком війни потрібно було допрацьовувати реєстри безпеки даних.
Тому зникнення водійських посвідчень міністр назвав свідомим рішенням. За його словами, зараз реєстри майже повністю готові.
Коли водійське посвідчення повернуть в додаток
"Всі реєстри відновлені і в найближчі дні запрацює реєстр з водійськими посвідченнями", - заявив Федоров.
Також у "Дію" повернуть і технічний паспорт на автомобіль.
Як ми повідомляли раніше, у додатку "Дія" тепер можна внести зміни про ФОП і закриття бізнесу. Раніше вони були недоступні через відключення електронних держреєстрів, тепер же реєстри в безпеці і знову працюють.
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