У "Дії" знову з'явиться важлива функція для водіїв: названа приблизна дата

У "Дії" крім інших для українців документів скоро знову з'явиться водійське посвідчення. Воно не було доступне з початку вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у ефір і загальнонаціонального телемарафону.

Він повідомив, що тимчасове вилучення водійських посвідчень з додатку було необхідністю, оскільки з початком війни потрібно було допрацьовувати реєстри безпеки даних.

Тому зникнення водійських посвідчень міністр назвав свідомим рішенням. За його словами, зараз реєстри майже повністю готові.

Коли водійське посвідчення повернуть в додаток

"Всі реєстри відновлені і в найближчі дні запрацює реєстр з водійськими посвідченнями", - заявив Федоров.

Також у "Дію" повернуть і технічний паспорт на автомобіль.