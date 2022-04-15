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В "Дие" снова появится важная функция для водителей: названа примерная дата

Новина українською →
Пятница 15 апреля 2022 14:15
В "Дие" снова появится важная функция для водителей: названа примерная дата Фото: В Дие снова появится водительское удостоверение
Автор: Людмила Жукова

В "Дие" кроме прочих для украинцев документов скоро вновь появится водительское удостоверение. Оно не было доступно с начала вторжения России в Украину.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире общенационального телемарафона.

Он сообщил, что временное изъятие водительских удостоверений из приложения было необходимостью, поскольку с началом войны нужно было дорабатывать реестры безопасности данных.

Потому исчезновение водительских удостоверений министр назвал сознательным решением. По его словам, сейчас реестры почти полностью готовы.

Когда водительское удостоверение вернут в приложение

"Все реестры восстановлены и в ближайшие дни заработает реестр с водительскими удостоверениями", – заявил Федоров.

Также в "Дию" вернут и технический паспорт на автомобиль.

Как мы сообщали ранее, в приложении "Дия" теперь можно внести изменения о ФЛП и закрытии бизнеса. Ранее они были недоступны из-за отключения электронных госреестров, теперь же реестры в безопасности и снова работают.

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