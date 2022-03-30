Як отримати компенсацію за зруйнований дім чи квартиру: відеоінструкція в "Дії"

Фото: як через "Дію" оформити компенсацію на зруйноване житло

Кабінет Міністрів України прийняв постанову про порядок збору та обліку інформації через портал і додаток "Дія" про пошкоджене і знищене нерухоме майно в результаті бойових дій. Таким чином кожен українець, чий будинок був зруйнований в результаті війни зможе через "Дію" надіслати повідомлення і зафіксувати факт пошкоджень, щоб уряд міг підрахувати збитки і оцінити, скільки коштів потрібно державі на відновлення.

Зараз в мережі з'явилася докладна інструкція, як це зробити.

Відеоінструкція, як у "Дії"подати заявку на компенсацію за втрачене майно в результаті війни Виберіть в додатку вкладку "Зруйноване житло" - далі вам запропонують почати - потім натисніть старт і заповніть пропоновані вам поля для фіксації інформації. Для заповнення форми потрібно вказати ПІБ, РНОКПП (карта платника податків) та контакти. Після заповнення форми її можна завантажити у форматі PDF або отримати електронною поштою. Далі надійде інформація про початок процедури оцінки та компенсації, які буде визначено урядом найближчим часом. На відео внизу детально дивіться, як це зробити. Президент Володимир Зеленський вже повідомив, що подача заявок доступна в мобільному додатку, вам його потрібно просто оновити. А через тиждень подати таку заявку можна буде і в центрах надання адміністративних послуг. Зеленський зазначив, що всі необхідні деталі ще будуть роз'яснюватися Кабінетом Міністрів.