У "Дії" з'явилися нові функції для ФОПів: що тепер можна зробити

У додатку "Дія" тепер можна внести зміни про ФОП і закриття бізнесу. Раніше вони були недоступні через відключення електронних держреєстрів, тепер же реєстри в безпеці та знову працюють.

Про це повідомля ється у Telegram-каналі "Дія".

"Послуги знову доступні на порталі Дія. Нагадаємо, що з початку російського вторгнення в Україну служби нацбезпеки відключили всі Держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили роботу в безпечному місці", - сказано в повідомленні.

Що потрібно, щоб внести зміни про ФОП

Перейти на портал "дія" за посиланням

Авторизуватися з електронним підписом або BankID

Заповнити онлайн-форму

Перевірити дані і підписати заяву Кепом

Після цього, заява автоматично відправиться держреєстратору і буде оброблено протягом одного робочого дня. Повідомлення про результат прийде листом на електронну пошту, зазначену при реєстрації в "Дїї".

Що потрібно, щоб закрити ФОП

Перейти на портал "Дія" за посиланням

Авторизуватися на порталі і натиснути Замовити за 2 хвилини

"Дія" підтягне потрібні дані, їх потрібно перевірити і підписати е-підписом.

Далі заява буде автоматично відправлено реєстратору, а результат буде отриманий протягом доби. Статус можна подивитися в кабінеті громадянина на порталі "Дія".