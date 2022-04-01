У "Дії" з'явилися нові функції для ФОПів: що тепер можна зробити
У додатку "Дія" тепер можна внести зміни про ФОП і закриття бізнесу. Раніше вони були недоступні через відключення електронних держреєстрів, тепер же реєстри в безпеці та знову працюють.
"Послуги знову доступні на порталі Дія. Нагадаємо, що з початку російського вторгнення в Україну служби нацбезпеки відключили всі Держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили роботу в безпечному місці", - сказано в повідомленні.
Що потрібно, щоб внести зміни про ФОП
- Перейти на портал "дія" за посиланням
- Авторизуватися з електронним підписом або BankID
- Заповнити онлайн-форму
- Перевірити дані і підписати заяву Кепом
Після цього, заява автоматично відправиться держреєстратору і буде оброблено протягом одного робочого дня. Повідомлення про результат прийде листом на електронну пошту, зазначену при реєстрації в "Дїї".
Що потрібно, щоб закрити ФОП
- Перейти на портал "Дія" за посиланням
- Авторизуватися на порталі і натиснути Замовити за 2 хвилини
- "Дія" підтягне потрібні дані, їх потрібно перевірити і підписати е-підписом.
Далі заява буде автоматично відправлено реєстратору, а результат буде отриманий протягом доби. Статус можна подивитися в кабінеті громадянина на порталі "Дія".
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