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У "Дії" з'явилися нові функції для ФОПів: що тепер можна зробити

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П'ятниця 01 квітня 2022 14:18
У "Дії" з'явилися нові функції для ФОПів: що тепер можна зробити У "Дії" з'явилися нові функції (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У додатку "Дія" тепер можна внести зміни про ФОП і закриття бізнесу. Раніше вони були недоступні через відключення електронних держреєстрів, тепер же реєстри в безпеці та знову працюють.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Дія".

"Послуги знову доступні на порталі Дія. Нагадаємо, що з початку російського вторгнення в Україну служби нацбезпеки відключили всі Держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили роботу в безпечному місці", - сказано в повідомленні.

Що потрібно, щоб внести зміни про ФОП

  • Перейти на портал "дія" за посиланням
  • Авторизуватися з електронним підписом або BankID
  • Заповнити онлайн-форму
  • Перевірити дані і підписати заяву Кепом

Після цього, заява автоматично відправиться держреєстратору і буде оброблено протягом одного робочого дня. Повідомлення про результат прийде листом на електронну пошту, зазначену при реєстрації в "Дїї".

Що потрібно, щоб закрити ФОП

  • Перейти на портал "Дія" за посиланням
  • Авторизуватися на порталі і натиснути Замовити за 2 хвилини
  • "Дія" підтягне потрібні дані, їх потрібно перевірити і підписати е-підписом.

Далі заява буде автоматично відправлено реєстратору, а результат буде отриманий протягом доби. Статус можна подивитися в кабінеті громадянина на порталі "Дія".

Читайте також просту інструкцію, як відкрити ФОП під час війни.

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