Українка стала найкрасивішою мамою Європи: чарівні фото

Наталія Тропак представляла Україну на конкурсі Місіс Європа 2019 (фото: facebook.com/natalie.tropak)

Наталія Тропак зі Львова отримала престижний титул на конкурсі Місіс Європа 2019

На конкурсі Місіс Європа 2019 українка Наталія Тропак отримала престижний титул. 37-річна львів'янка здобула перемогу в номінації Мама Європи - Mrs. Mother of Europe 2019.

Наталія Тропак - Мама Європи 2019 (facebook.com/natalie.tropak)

Наталія виховує чотирьох дітей, саме вони є пріоритетом для жінки, а точніше, їх виховання, духовний розвиток. Однак разом з тим українка встигає приділяти час своїм захопленням - вона займається СММ і фотографією.

Наталія Тропак - Мама Європи 2019 (facebook.com/natalie.tropak)

"Бути мамою - це благословення і великий дар, відповідальність і служіння з присвятою. Я постійно вчуся і працюю над собою, намагаюся знаходити гармонію і поєднувати всі ролі особистості жінки і мами. Материнство змінило мене: зміцнило, зробило і сильніше і впевненіше, і більш скромною", - розповідала львів'янка в інтерв'ю Galnet.

Наталія Тропак - Мама Європи 2019 (facebook.com/natalie.tropak)

Секрети виховання дітей від Наталії Тропак

Треба завжди бути мамою. Бути з дітьми, годувати їх грудним молоком, дарувати свою увагу та присутність, чути перші слова, спостерігати їхні перші кроки та бути співучасницею їхніх успіхів

Сіяти в дитячих серцях свою любов, ділитися цінностями, бути наполегливою та бути люблячою мамою

Пробачати їм та собі неідеальності, приймати те, що є, та по можливості формувати хороший смак

Завжди пам’ятати, що приклад батьків має найбільший вплив на дітей

Наталія Тропак - Мама Європи 2019 (facebook.com/natalie.tropak)

Про конкурс Місіс Європа 2019

Конкурс Місіс Європа 2019 проходив на іспанському острові Гран-Канарія з 3 по 7 жовтня. У ньому брали участь 24 красуні - найдостойніші заміжні жінки з різних країн Старого Світу. У більшості з них мінімум три дитини.

Наталія Тропак і Міла Карпикова (фото: facebook.com/ulyana.oksenyuk)

У цьому році організатори Місіс Європа 2019 вирішили привернути увагу громадськості до теми домашнього насильства та способів боротьби з ним. Кожна учасниця повинна була підготувати тематичну доповідь зі статистикою по своїй країні. Жінки також обмінювалися досвідом благодійництва та брали участь у конкурсі національного костюму та вечорі талантів.

Наталія Тропак (фото: facebook.com/ulyana.oksenyuk)

Переможницею Місіс Європа 2019, до речі, стала представниця Естонії Міла Карпикова.

Міла Карпикова (фото: ee.sputniknews.ru)